Ліга чемпіонів. Група В. Напередодні

Football.ua пропонує анонс поєдинків у групі В Ліги чемпіонів.

В середу, сьомого вересня, стартує другий ігровий день групового етапу Ліги чемпіонів. У групі В Брюгге вдома зіграє проти Баєра, а Атлетіко прийматиме Порту.

Група B 1 Порту 0 0 2 Атлетіко 0 0 3 Баєр Леверкузен 0 0 4 Брюгге 0 0

Брюгге — Баєр

Середа, 7 вересня, 22:00. Стадіон Ян Брейдел (Брюгге). Головний арбітр зустрічі — Ірфан Пельто.

Брюгге, звичайно, буде одним з аутсайдерів групи В, але українській аудиторії буде цікаво спостерігати за матчами топ-клубу бельгійської Ліги Жупілер. Причина проста — атаку команди Карла Хоефкенса буде очолювати нападник збірної України Роман Яремчук, який оформив своє повернення до більш зручної для себе ліги з Бенфіки. Ну і не будемо забивати про лівого захисника Брюгге Едуарда Соболя, який хоч і не постійно грає, але є важливим компонентом команди, виходячи на заміну.

Справи у Брюгге в чемпіонаті йдуть не так, як вони хотіли б. Команда йде на третьому місці після 7 турів, маючи у обіймі 16 залікових балів. А грати одразу на два фронти буде ще складніше, адже група не з найлегших. Головною ціллю Брюгге буде поборотись за потрапляння на друге місце у таблиці, але якщо вони займуть трет сходинку, особливо ніхто не буде засмучуватись.

Для Баєра — молодої команди із Бундесліги, це повернення у ЛЧ вперше з сезону-2019/20. Тоді команда у цьому єврокубку виступила не найкращим чином, здобувши лише дві перемоги та чотири рази програвши шу шести зустрічах. Ну і ніхто не забуває, що 20 років тому "фармацевти" були у фіналі Ліги чемпіонів, провівши круту кампанію у груповому етапі та плей-оф, але програвши за крок до п'єдесталу мадридському Реалу.

Почали чемпіонат Німеччини гравці Херардо Сеоане просто жахливо. Одна перемога та чотири поразки. Як результат — 14 місце у турнірній таблиці. Але останніми днями прогрес продивляється, тому можна прогнозувати непогані результати леверкузенців у Лізі чемпіонів, тим паче, що у поєдинку проти Брюгге саме вони фаворити в букмекерів.

Орієнтовні склади:

Брюгге: Міньоле — Мата, Мехле, Сілла, Сков, Маєр — Нільсен, Одуа, Ванакен — Хутгла, Яремчук.

Баєр: Градецкі — Хінкапіє, Та, Тапсоба, Баккер, Фрімпонг — Андріх, Демірбай, Паласіос — Шик, Діабі.

прогноз 1:2

У паралельному матчі Атлетіко в Мадриді зіграє проти Порту.

Атлетіко — Порту

Середа, 7 вересня, 22:00. Ванда Метрополітано (Мадрид). Головний арбітр матчу — Шимон Марціньяк.

Мадридський Атлетіко — постійний учасник Ліги чемпіонів від Іспанії. Команда дуже часто проходить груповий етап, як це було і у минулому сезоні. У 1/8 фіналу вони здолали Манчестер Юнайтед у двоматчевому протистоянні, але зупинись вже у наступному раунді, коли команда Дієго Сімеоне виявилась слабкішою за Манчестер Сіті. І як їм було боляче спостерігати за тим, як їх головний суперник по місту раз-по-раз піднімає "вухатого над головою".

Останній раз клуб вигравав єврокубок у сезоні-2017/18 — Лігу Європи. Зараз нова можливість поборотись за перемогу в ЛЧ, але фаворитами, звісно, вони не будуть. У чемпіонаті мадридці йдуть на сьомому місці. Незважаючи на те, що турнір тільки-но розпочався, це поганий старт для Сімеоне та команди. Положення треба виправляти, але чи зможуть вони грати на два фронти, та і у Кубку Іспанії? Питання, відповідь на яке ми дізнаємось трохи пізніше.

Про успіхи Порту у Лізі чемпіонів говорити немає сенсу, про це всі прекрасно знають. Португальський клуб двічі вигравав ЛЧ. Вперше — дуже давно, ще у 1987 році. Другий також досить давно, під керівництвом Жозе Моуріньо у 2004 році. Але останнє десятиріччя "дракони" грають із перемінним успіхом. Щодо минулого розіграшу ЛЧ, то вони у групі з Міланом, Атлетіко та Ліверпулем зайняли третю сходинку, перейшовши у боротьбу за Лігу Європи, але і там без успіхів (виліт від Ліону в 1/8).

Після п'яти турів Порту у чемпіонаті йде з однією поразкою та 4 перемогами. Наразі вони розташувалися на третьому місці з 12 заліковими балами.

Орієнтовні склади:

Атлетіко: Облак — Сауль, Мандава, Вітсель, Хіменес, Льоренте — Коке, Кондогбія, Де Пауль — Феліш, Мората.

Порту: Кошта — Венделл, Кармо, Пепе, Пепе — Галено, Урібе, Еустакіо, Отавіу — Таремі, Мартінес.