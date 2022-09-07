Севілья — Манчестер Сіті 0:4 Відео голів та огляд матчу

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Англійський Манчестер Сіті розпочав виступи на груповому етапі Ліги чемпіонів УЄФА з гостьового матчу проти андалузької Севільї.

Нападнику команди Хосепа Гвардіоли Ерлінгу Голанду знадобилось 20 хвилин на те, аби відкрити лік власним голам у складі "містян" у єврокубках, що забезпечило перевагу його команди за рахунком після першого тайму.

А вже після перерви Філ Фоден та той самий Голанд тільки збільшили шанси Сіті на перемогу, а Рубен Діаш уже в компенсований час довів рахунок до стану розгромного.

Огляд матчу:

Севілья — Манчестер Сіті 0:4

Голи: Голанд, 20, 67, Фоден, 58, Діаш, 90.

Севілья: Буну — Кармона, Гудель, Ньянзу, Навас, Акунья — Ракітіч (Мір, 46), Ділейні (Хордан, 46), Іско (Янузай, 78), Теллес (Долберг, 57) — Гомес (Сусо, 73).

Манчестер Сіті: Едерсон — Гомес, Аканджі, Діаш, Канселу — Фоден (Палмер, 70), Родрі (Філліпс, 78), Де Брюйне (Марез, 78) — Гріліш (Гюндоган, 62), Сілва — Голанд (Альварес, 70).

Попередження: Мір.

Джерело: MEGOGO.