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Дубль Голанда допоміг Манчестер Сіті розгромити Севілью

06 вересня 2022

Манчестер Сіті, Getty Images

Англійський клуб здобув впевнену перемогу на виїзді.

У рамках першого туру групового раунду Ліги чемпіонів Манчестер Сіті завітав у гості до Севільї.

Здобувати перемогу гості почали у першому таймі. На 20 хвилині нестримний Ерлінг Голанд після пасу від Де Брюйне забив перший гол гостей.

У другому таймі Ман Сіті не зупинявся. На 58 хвилині Філ Фоден скористався своїм шансом, зробивши рахунок 0:2. А за дев'ять хвилин нагода оформити дубль була в Голанда, якою він з відзнакою скористався — 0:3. Дыаш під кінець зустрічі довів силу своєї команди.

Севілья не виглядала абсолютно ніякою, але на фоні суперника грала значно слабше. 

Севілья — Манчестер Сіті 0:4

Голи: Голанд, 20, 67, Фоден, 58, Діаш, 90

Севілья: Буну — Кармона, Гудель, Ньянзу, Навас, Акунья — Ракітіч (Мір, 46), Ділейні (Хордан, 46), Іско (Янузай, 78), Теллес (Долберг, 57) — Гомес (Сусо, 73).

Манчестер Сіті: Едерсон — Гомес, Аканджі, Діаш, Канселу — Фоден (Палмер, 70), Родрі (Філліпс, 78), Де Брюйне (Марез, 78) — Гріліш (Гюндоган, 62), Сілва — Голанд (Альварес, 70).

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