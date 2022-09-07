Гвардіола: Аканжі розумний гравець, який чудово грає на м'ячі. Сіті придбав фантастичного гравця

Головний тренер Манчестер Сіті прокоментував вчорашню гру своєї команди.

Манчестер Сіті впевнено розгромив Севілью на Рамон Санчес Пісхуан у першому турі групового етапу цього сезону Ліги чемпіонів.

Головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола лишився задоволеним грою своєї команди, особливо Мануеля Аканджі та Ерлінга Голанда.

"Він тренувався із нами півтора дня, але показав, який досвід він отримав у Дортмунді та якого чудового захисника придбав клуб. У нього такі ж якості, як в Емеріка Ляпорта, тобто хороший перший пас. Він розумний і чудово грає на м'ячі. Він зрілий за футбольними мірками, що також дуже добре. Сіті купив фантастичного футболіста".

Не обійшов іспанський наставник також автора дубля.

"У нього неймовірно почуття воріт. Кількість його голів просто феноменальна. Потрібно продовжувати так і надалі. Попереду в нас важлива гра проти Тоттенгема. Я завжди казав про те, що в нас два чудових нападника (мова також про Хуліана Альвареса — прим.).