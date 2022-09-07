ПСЖ — Ювентус 2:1 Відео голів та огляд матчу

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Французький Парі Сен-Жермен стартував у цьогорічній кампанії Ліги чемпіонів УЄФА з домашнього матчу з гучною вивіскою проти туринського Ювентуса.

"Червоно-сині" відкрили рахунок уже на п’ятій хвилині гри завдяки влучному пострілу Кіліана Мбаппе, який уже незабаром подвоїв перевагу власної команди.

Гості зуміли хоч трохи вирівняти власне становище відносно рахунку тільки поперерві, коли голом відзначився Вестон Маккенні, однак рівна гра в подальшому була відкритою для кожного можливого остаточного результату, яким у підсумку стала перемога чемпіонів Франції.

Огляд матчу:

ПСЖ — Ювентус 2:1

Голи: Мбаппе, 5, 22 — Маккенні, 53

ПСЖ: Доннарумма — Хакімі (Мукієле, 78), Рамос, Маркіньос, Кімпембе, Мендеш — Верратті (Саншеш, 87), Вітінья (Данілу Перейра, 78) — Мессі (Солер, 84), Неймар, Мбаппе.

Ювентус: Перін — Бонуччі, Данило, Бремер — Куадрадо (Де Шильо, 74), Паредес, Рабіо (Кін, 87), Міретті (Маккенні, 46), Костіч — Мілік (Локателлі, 68), Влахович.

Попередження: Рамос, Верратті — Бремер, Міретті, Данілу.

Джерело: MEGOGO.