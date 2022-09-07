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Шедевральний гол Грімальдо допоміг Бенфіці здолати Маккабі Хайфа

07 вересня 2022

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Португальський клуб вдома здобув перемогу над суперником.

У першому турі Ліги чемпіонів Бенфіка вдома здобула перемогу над Маккабі Хайфа із рахунком 2:0.

У першому таймі команди створили декілька моментів, але все ж невеличка перевага була у господарів поля, яку вони матеріалізували у забиті м'ячі у другій половині матчу.

На 50 хвилині забив Рафа Сілва. Вінгер головою замкнув фланговий простріл від Грімальдо. А за чотири хвилини асистент і сам забив. Захисник завдав неймовірного удару з лівого флангу, і м'яч влетів у правий кут воріт.

Бенфіка - Маккабі Хайфа 2:0

Голи: Рафа, 50, Грімальдо, 54

Бенфіка: Влаходімос — Ба, Сілва, Отаменді, Грімальдо — Флорентіну, Фернандес, Нерес (Аурснес, 65), Рафа (Гонсалвеш, 79), Маріу (Шикінью, 79) — Рамос (Муса, 46).

Маккабі: Коен — Голдберг, Сек (Подгоряну, 67, Менахем, 79), Батубінсіка, Сундгрен — Чері, Лаві, Мохамед (Абу Фані, 31), Хазіза, Давід (Ацілі, 46) — П'єрро (Рукавиця, 79).

Попередження: Рамос, Лаві, Сек.

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