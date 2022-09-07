РБ Зальцбург — Мілан 1:1 Відео голів та огляд матчу

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

У рамках першого туру Ліги чемпіонів УЄФА чемпіон Італії, Мілан, здійснив подорож до Зальцбурга, де зіграв унічию проти місцевого однойменного клубу.

Долю матча, як з’ясувалось пізніше, вирішили голи з обох боків ще під час першого тайму, при тому, що господарі першими відкрили рахунок.

Після перерви на полі відзначалась суттєва перевага "россонері" на м’ячі, однак суперники при цьому геть не менше створили небезпечних моментів біля воріт Меньяна.

Огляд матчу:

РБ Зальцбург — Мілан 1:1

Голи: Окафор, 28 — Салемакерс, 40

РБ Зальцбург: Кен — Дедіч, Соле (Бернардо, 42), Павлович, Ульмер — Зайвальд, Капальдо, К'єргор, Камери (Гурна-Дуат, 65) — Окафор (Адаму, 90), Фернандо Педро (Шешко, 65).

Мілан: Меньян — Калабрія (Дест, 57), Томорі, Калулу, Ернандес — Беннасер (Побега, 57), Салемакерс (Жуніор Мессіас, 80), Тоналі — де Кетеларе (Браїм Діас, 70), Жиру (Орігі, 57) Рафаел Леау.

Попередження: Капальдо, Гурна-Дуат — Томорі, Калабрія, Діас, Орігі.

Джерело: MEGOGO.https://megogo.net/ua/view/19735896