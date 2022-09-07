Динамо Загреб
1
Челсі
0
06 вересня
19:45
Боруссія Дортмунд
3
Копенгаген
0
06 вересня
19:45
РБ Зальцбург
1
Мілан
1
06 вересня
22:00
Селтік
0
Реал Мадрид
3
06 вересня
22:00
РБ Лейпциг
1
Шахтар
4
06 вересня
22:00
Севілья
0
Манчестер Сіті
4
06 вересня
22:00
ПСЖ
2
Ювентус
1
06 вересня
22:00
Бенфіка
2
Маккабі Хайфа
0
06 вересня
22:00
Аякс
-
Рейнджерс
-
07 вересня
19:45
Айнтрахт Франкфурт
-
Спортінг Лісабон
-
07 вересня
19:45
Наполі
-
Ліверпуль
-
07 вересня
22:00
Атлетіко
-
Порту
-
07 вересня
22:00
Брюгге
-
Баєр Леверкузен
-
07 вересня
22:00
Інтер
-
Баварія
-
07 вересня
22:00
Барселона
-
Вікторія Пльзень
-
07 вересня
22:00
Тоттенгем
-
Марсель
-
07 вересня
22:00
Вікторія Пльзень
-
Інтер
-
13 вересня
19:45
Спортінг Лісабон
-
Тоттенгем
-
13 вересня
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
-
Айнтрахт Франкфурт
-
13 вересня
22:00
Мілан
-
Динамо Загреб
-
14 вересня
19:45
Шахтар
-
Селтік
-
14 вересня
19:45
Челсі
-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
14 вересня
22:00

РБ Зальцбург — Мілан 1:1 Відео голів та огляд матчу

07 вересня 2022

РБ Зальцбург — Мілан, Getty Images

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

У рамках першого туру Ліги чемпіонів УЄФА чемпіон Італії, Мілан, здійснив подорож до Зальцбурга, де зіграв унічию проти місцевого однойменного клубу.

Долю матча, як з’ясувалось пізніше, вирішили голи з обох боків ще під час першого тайму, при тому, що господарі першими відкрили рахунок.

Після перерви на полі відзначалась суттєва перевага "россонері" на м’ячі, однак суперники при цьому геть не менше створили небезпечних моментів біля воріт Меньяна.

Огляд матчу:

РБ Зальцбург — Мілан 1:1
Голи: Окафор, 28 — Салемакерс, 40

РБ Зальцбург: Кен — Дедіч, Соле (Бернардо, 42), Павлович, Ульмер — Зайвальд, Капальдо, К'єргор, Камери (Гурна-Дуат, 65) — Окафор (Адаму, 90), Фернандо Педро (Шешко, 65).

Мілан: Меньян — Калабрія (Дест, 57), Томорі, Калулу, Ернандес — Беннасер (Побега, 57), Салемакерс (Жуніор Мессіас, 80), Тоналі — де Кетеларе (Браїм Діас, 70), Жиру (Орігі, 57) Рафаел Леау.

Попередження: Капальдо, Гурна-Дуат — Томорі, Калабрія, Діас, Орігі.

Джерело: MEGOGO.https://megogo.net/ua/view/19735896

команди
статті на тему:
РБ Зальцбург - Мілан, getty images 07 сентября 2022 Мілан зіграв унічию з РБ Зальцбург
  Rambler's Top100