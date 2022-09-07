Мілан зіграв унічию з РБ Зальцбург

Завершився поєдинок Ліги чемпіонів.

Мілан у рамках поєдинку першого туру групового етапу Ліги чемпіонів вирушив у гості до РБ Зальцбург та зіграв унічию.

Австрійська команда відкрила рахунок у середині першої половини гри зусиллями Окафора, на що незабаром влучним ударом відповів Салемакерс.

У другому таймі команди так і не змогли відзначитись забитими голами, а тому поділили набрані бали.

РБ Зальцбург — Мілан 1:1

Голи: Окафор, 28 — Салемакерс, 40

РБ Зальцбург: Кен — Дедіч, Солі (Бернардо, 42), Павлович, Ульмер — Зайвальд, Капальдо, К'єргор, Камери (Гурна-Дуат, 65) — Окафор (Адаму, 90), Фернандо Педро (Шешко, 65).

Мілан: Меньян — Калабрія (Дест, 57), Томорі, Калулу, Ернандес — Беннасер (Втечі, 57), Салемакерс (Жуніор Мессіас, 80), Тоналі — де Кетеларе (Браїм Діас, 70), Жиру (Ориги, 57) Рафаелу Леау.