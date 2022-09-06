Боруссія Д — Копенгаген 3:0 Відео голів та огляд матчу

06 вересня 2022

Боруссія Д — Копенгаген, getty images

Пропонуємо вашій увазі найкращі моменти зустрічі.

У рамках матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі G дортмундська Боруссія приймала Копенгаген та здобула перемогу.

Німецька команда набрала три очки завдяки трьом голам — голки — дортмундці не залишили супернику шансів.

Огляд матчу:

Боруссія Д — Копенгаген 3:0

Голи: Ройс, 35, Геррейро, 42, Беллінгем, 83

Боруссія Д: Маєр — Меньє, Зюле, Шлоттербек, Геррейро (Роте, 86) — Озкан (Джан, 66), Беллінгем, Брандт, Ройс (Вольф, 86), Азар (Рейна, 23) — Модест (Мукоко, 66).

Копенгаген: Раян — Крістансен, Варво, Хочолава (Бойлесен, 81), Дікс (Желерт, 81) — Лерагер, Фальк — Дарамі (Гаральдссон, 60), Зека (Соренсен, 72), Клаессон — Корнеліус.

Попередження: Хочолава, Лерагер

Джерело: MEGOGO.

  Rambler's Top100