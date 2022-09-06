Боруссія Д впевнено розібралась із Копенгагеном

Команда Терзича здобула перемогу завдяки ударному першому тайму.

У рамках матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів у групі G дортмундська Боруссія приймала Копенгаген.

Перший тайм був цікавий на моменти, адже обидві команди мали шанси забивати. Але скористатись їми змогли лише господарі поля.

На 35 хвилині рахунок відкрив Марко Ройс. Брандт помітив капітана клубу, віддав шикарну передачу, а сам Ройс, обвівши захисника, вдарив точно у лівий кут — 1:0.

І це не все, що було у першому таймі. Господарі зуміли забити другий м'яч. Геррейро обігрався з Рейною в штрафній площі гостей і прошив ворота.

У другому таймі німецький клуб впевнено контролював гру та м'яч, довівши поєдинок до перемоги. Третій м'яч забив Беллінгем.

Боруссія Д — Копенгаген 3:0

Голи: Ройс, 35, Геррейро, 42, Беллінгем, 83

Боруссія Д: Маєр — Меньє, Зюле, Шлоттербек, Геррейро (Роте, 86) — Озкан (Джан, 66), Беллінгем, Брандт, Ройс (Вольф, 86), Азар (Рейна, 23) — Модест (Мукоко, 66).

Копенгаген: Раян — Крістансен, Варво, Хочолава (Бойлесен, 81), Дікс (Желерт, 81) — Лерагер, Фальк — Дарамі (Гаральдссон, 60), Зека (Соренсен, 72), Клаессон — Корнеліус.

Попередження: Хочолава, Лерагер