Анчелотті: Реал готовий добре стартувати в груповому етапі Ліги чемпіонів

Наставник "вершкових" поділився своїми думками напередодні гри з Селтіком.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував майбутній поєдинок першого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти шотландського Селтіка.

"Це буде складна гра. Селтік має хорошу динаміку. Вони грають дуже інтенсивно. Ми готові добре стартувати в груповому етапі.

Реал у цьому турнірі вже давно і його завжди поважали і завжди поважатимуть. Не лише через минулорічний титул, а й через історію клубу, яка говорить сама за себе. Ми починаємо з великим ентузіазмом, але ви ніколи не знаєте, що станеться. Ми маємо пройти далі, вигравши свою групу. Після чемпіонату світу побачимо, що буде.

Селтік не збирається змінювати свій стиль на полі. Вони люблять грати на атаку. Ми не турбуємося про оборону, бо робимо це добре. Одним із ключових моментів минулого сезону була гарна гра у захисті. Ми повинні добре атакувати та захищатися. Цим ми й займемося.

Загалом це непроста група, бо ми дуже добре знаємо усі команди. У Селтіка все добре, і ми повинні поважати їх так само, як Лейпциг та Шахтар. На початку турніру завжди є сюрпризи. Насправді ми пам'ятаємо, як минулого року програли Шерифу. Це група, яку ми поважаємо, і вона рівна", — наводить слова Анчелотті прес-служба Реалу.

Нагадаємо, матч Селтік — Реал відбудеться сьогодні, 6 вересня, о 22:00 за київським часом.