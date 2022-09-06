Селтік — Реал. Напередодні

Football.ua представляє анонс матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

Сьогодні стартує новий сезон довгоочікуваної Ліги чемпіонів. У першому турі групи F зійдуться чемпіон Шотландії Селтік і переможець ЛЧ, а також чемпіон Іспанії мадридський Реал.

СЕЛТІК — РЕАЛ МАДРИД. ВІВТОРОК, 6 ВЕРЕСНЯ, 22:00. СЕЛТІК ПАРК, ГЛАЗГО. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — САНДРО ШЕРЕР (ШВЕЙЦАРІЯ)

"Вершкові" на повному ходу увірвалися у новий сезон і по праву вважаються одним із головних претендентів на чергову перемогу у Лізі чемпіонів. Попри втрату Каземіро, Реал йде без осічок у новому сезоні. Новачок команди Чуамені гідно замінив, здавалося, незамінного бразильця в опорній зоні. При цьому дорогий француз якісно грає не тільки обороні, а й встигає відзначатися результативними діями. Так, у матчі з Еспаньйолом Орельєн віддав гольову на Вінісіуса, яка допомогла "вершковим" здобути одну з чотирьох перемог на старті Ла Ліги.

Примітно, що у кожній із чотирьох ігор "бланкос" пропускали по одному голу, але при цьому лише одного разу опинилися в ролі наздоганяючих – у стартовому матчі чемпіонату проти Альмерії (2:1). Досить цікаво буде подивитися, як колектив Анчелотті діятиме, пропустивши першими від Селтіка.

Шотландці у чудовій формі. У внутрішньому чемпіонаті шість перемог у шести матчах, різниця голів – 25:1, а у вихідні був битий принциповий суперник "кельтів" — Рейнджерс (4:0). Без сумніву, саме Селтік вважається головним фаворитом на друге місце у групі, де, до речі, також зіграють Шахтар та Лейпциг.

Вигризати путівку до плей-оф – принципове завдання для підопічних Ангелоса Постекоглу. Клуб із Глазго востаннє грав на груповій стадії ЛЧ у сезоні 2017/18, потрапивши до групи смерті до Баварії, ПСЖ та Андерлехту, проте "кельтам" вдалося вийти до Ліги Європи, де вони на першій же стадії плей-оф вилетіли від пітерського зеніту.

За великим рахунком, все, що потрібно зробити підопічним Постекоглу – не зганьбитися перед власними фанатами та спробувати шокувати суперника на перших хвилинах матчу. Зрозуміло, за будь-яких розкладів, нічия навіть на своєму полі вважатиметься гідним результатом для Селтіка, попри чудову форму на старті сезону.

За версією букмекерів, очевидним фаворитом протистояння вважається мадридський гранд. На перемогу "бланкос" пропонується коефіцієнт — 1.63, нічия оцінюється коефіцієнтом — 4.40, перемога господарів — 5.20.

Орієнтовні склади:

Селтік: Харт – Юранович, Картер-Вікенс, Старфельт, Тейлор – О`Райлі, Макгрегор, Хатате – Абада, Фурухасі, Жота.

Реал: Куртуа — Карвахаль, Рюдігер, Мілітао, Алаба — Модріч, Чуамені, Камавінга — Родріго, Бензема, Вінісіус.

Не зіграють: Ідегучі – Вальєхо, Одріосола.

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