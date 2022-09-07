Ліга чемпіонів. Група A. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів першого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи A.

У середу, 7 вересня, відбудуться два матчі групи A. У першому матчі Наполі на своєму полі прийме Ліверпуль, а в другому Аякс протистоятиме Рейнджерсу.

Наполі — Ліверпуль

7 вересня, 22.00. Дієго Армандо Марадона, Неаполь. Головний арбітр — Карлос дель Сорро (Іспанія).

Розширений анонс матчу Наполі — Ліверпуль можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Руй — Замбо-Ангісса, Лоботка — Політано, Зьєлінські, Кварацхелія — ​​Осімген.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Еліотт, Фабіньо, Мілнер — Салах, Фірміно, Діас.

Не зіграють: ... — Конате, Окслейд-Чемберлен, Гендерсон, Кейта, Ремсі.

Під питанням: ... — Матіп, Алькантара, Карвальо, Келлехер.

прогноз 2:2

Аякс — Рейнджерс

7 вересня, 19:45, Йохан Кройфф Арена, Амстердам. Головний арбітр — Тобіас Штілер (Німеччина).

Під час літнього міжсезоння Аякс зазнав серйозних змін: клуб залишив головний тренер Ерік тен Гаг, пішли провідні гравці, такі як Лісандро Мартінес, Антоні, Себастьян Алле та інші. Проте, незважаючи на відхід ключових виконавців, ймовірно, нідерландський клуб не став помітно слабшим. На старті сезону Аякс виграв усі п'ять матчів у лізі із загальним рахунком 16:3.

Рейнджерс опинився у груповому етапі Ліги чемпіонів вперше за 13 років. Якщо у єврокубках справи у шотландської команди складаються добре, то у чемпіонаті не все так гладко. Наприклад, Рейнджерс поступився у дербі Селтіку (0:4) і відставання від непримиренного конкурента складає вже п'ять очок.

За версією букмекерів, Аякс — лідер зустрічі: перемога нідерландської команди оцінюється коефіцієнтом 1.45, а перемога шотландців — 6.70. На нічию пропонується коефіцієнт 5.10.

Орієнтовні склади:

Аякс: Пасвеєр – Ренш, Тімбер, Басей, Блінд – Клаасен, Альварес, Тейлор – Тадік, Кудус, Бергвейн.

Рейнджерс: МакЛаглін — Таверньєр, Голдсон, Сандс, Барішич — Джек, Ландстрам — Райт, Камара, Кент — Морелос.

Не зіграють: Іхаттарен — Хаджі, Лоуренс, Офобор

Під питанням: Вейндал — Руф, Еландер, Девіс, Шуттар.

Тренери кажуть:

Алфред Схредер (Аякс):

"Рейнджерс — дуже конкурентний суперник. Думаю, вони захочуть зіграти першим номером. Ми чудово знаємо Джованні ван Бронкхорста. Ймовірно, вони спробують наситити середню лінію. Треба бути готовими до цього".

Джованні ван Бронкхорст (Рейнджерс):

"У кваліфікації нам уже довелося досягти дуже високого рівня. Зараз треба буде грати ще сильніше. Не сумніваюся, що наша команда додасть у найближчі місяці. Аякс дуже небезпечний, ця команда має багатий досвід у Лізі чемпіонів. Це відмінний матч проти топового опонента".