Наполі — Ліверпуль. Напередодні

Football.ua представляє анонс матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

У рамках першого туру групового етапу Ліги чемпіонів Наполі на своєму полі прийме Ліверпуль.

Наполі — Ліверпуль

7 вересня, 22.00. Дієго Армандо Марадона, Неаполь. Головний арбітр — Карлос дель Сорро (Іспанія).

Ліверпуль — фаворит майбутньої зустрічі, хоч підопічні Юргена Клоппа не найкращим чином розпочали сезон в АПЛ. В ігровому плані "червоні" мають проблеми. Цілком ймовірно, що новачок команди Артур дебютує проти Наполі. При цьому, головний літній трансфер Ліверпуля Давін Нуньєс, хоч моментами і непогано виглядає, але явно недотягує до рівня, наприклад, Ерлінга Голанда.

Наполі непогано розпочав сезон у Серії А: одинадцять очок після п'яти турів, щоправда, найсерйознішим опонентом на цьому проміжку була Фіорентина, з якою неаполітанці зіграли внічию. Варто відзначити у складі Наполі Хвічу Кварацхелію, який у п'яти матчах забив чотири голи та зробив одну результативну передачу. Тепер вінгер намагатиметься проявити себе на євроарені.

Наполі не може розраховувати у майбутньому матчі на Ірвінга Лосано, а у Ліверпуля проблеми в центрі поля: Клопп не може задіяти Тіаго Алькантару, Набі Кейта та Алекса Окслейд-Чемберлена.

Також під питанням участь Фабіо Карвальо, внаслідок чого терміново може дебютувати на полі новачок Артур.

За версією букмекерів, кілька шансів вищі на перемогу у Ліверпуля: перемога "червоних" оцінюється коефіцієнтом 2.08, а перемога Наполі — 3.50. На нічию пропонується показник 3.75.

Орієнтовні склади:

Наполі: Мерет — Ді Лоренцо, Ррахмані, Кім, Руй — Замбо-Ангісса, Лоботка — Політано, Зьєлінські, Кварацхелія — ​​Осімген.

Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон — Еліотт, Фабіньо, Мілнер — Салах, Фірміно, Діас.

Не зіграють: ... — Конате, Окслейд-Чемберлен, Гендерсон, Кейта, Ремсі.

Під питанням: ... — Матіп, Алькантара, Карвальо, Келлехер.

Тренери кажуть:

Лучано Спаллетті (Наполі):

"Лігу чемпіонів оточує фантастична атмосфера. Віддамо всі сили та зіграємо відповідно до рангу цього турніру. Ми намагатимемося перемагати у всіх своїх матчах".

Юрген Клопп (Ліверпуль):

"Лучано Спаллетті справжній великий тренер, працював у всьому світі, дуже успішний, його стиль завжди видно в команді. Завжди ясно, хто тренер, я це дуже поважаю. З нетерпінням чекаю на зустріч з ним".

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