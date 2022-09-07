Ліга чемпіонів. Группа C. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів першого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи C.

У середу, 7 вересня, стартує новий розіграш Ліги чемпіонів УЄФА. У групі С відбудуться два поєдинки: Інтер на своєму полі прийме Баварію, а Барселона – Вікторію. Обидві зустрічі розпочнуться о 22:00.

Інтер — Баварія

Середа, 7 вересня, 22:00. Стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Головний арбітр зустрічі – Клеман Тюрпен (Франція).

Розширений анонс матчу Інтер — Баварія можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

Інтер: Ханданович — Шкріньяр, Де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Мартінес, Джеко

Баварія: Нойєр — Павар, Де Лігт, Ернандес, Девіс — Коман, Кімміх, Забітцер, Мусіала — Мане, Мюллер

Не зіграють: Дальберт, Габріель — Сарр

Під питанням: Лукаку

прогноз 1:1

Барселона — Вікторія П

Середа, 7 вересня, 22:00. Стадіон Камп Ноу, Барселона. Головний арбітр зустрічі – Лоуренс Віссер (Бельгія).

Барселона після дуже бурхливого літнього трансферного вікна стартує в Лізі чемпіонів, де Хаві Ернандес спробує продемонструвати всім, на що здатна його команда. У чемпіонаті "синьо-гранатові" набрали десять балів у чотирьох поєдинках, показавши досить переконливу гру, незважаючи на осічку у першому турі.

Барселона має всі шанси отримати доробок перед найскладнішими зустрічами з Інтером та Баварією. Втрата очок в іграх з Вікторією буде просто катастрофою, якщо каталонці хочуть вийти у плей-офф Ліги чемпіонів

Вікторія, у свою чергу, також добре стартувала — у чемпіонаті Чехії, маючи у своєму розпорядженні 16 балів після шести зіграних зустрічей. Крім того, команда з Пльзені вже пройшла досить довгий шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів, вибивши на своєму шляху ХІК, Шериф та Карабах – досить міцних опонентів.

Усі розуміють, що шансів у Вікторії не так багато, але команда традиційно непогано виступала у єврокубках раніше.

Орієнтовні склади:

Барселона: Терш Штеген — Араухо, Кунде, Гарсія, Бальде — Гаві, Де Йонг, Педрі — Рафінья, Левандовські, Дембеле

Вікторія П: Штанек — Голік, Хейда, Перніца, Джемелка — Калвач, Буча — Копіч, Сікора, Москера — Чорі

Під питанням: Бельєрін, Алонсо

Тренери кажуть:

Хаві, тренер Барселони:

"Ми фаворити цього матчу, але він для нас буде небезпечним. Вікторія — фізично міцна команда, її гравці багато переміщаються, добре контратакують і вміють оборонятися. Ми потрапили в одну з найскладніших груп за останні роки і хочемо стартувати добре.

Ми готові боротися. Ми мріємо про перемогу у Лізі чемпіонів. Якби все було інакше, мене б тут не було, я залишився б вдома".

Міхал Білек, тренер Вікторії П:

"Клас Барселони нам усім знайомий. Це екстраординарна команда, яка нещодавно неймовірно посилилася. В атаці у каталонців вищий клас, незалежно від того, хто потрапляє до складу. Ми розуміємо, як каталонці мають намір зіграти".

Цікаві факти:

Вікторія Пльзень виграла 5 з останніх 6 матчів (Ліга чемпіонів).

Вікторія Пльзень забила принаймні 2 голи в 5 з останніх 6 матчів (Ліга чемпіонів).