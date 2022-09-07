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-
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-
Тоттенгем
-
13 вересня
19:45
Рейнджерс
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Ліверпуль
-
Аякс
-
13 вересня
22:00
Баєр Леверкузен
-
Атлетіко
-
13 вересня
22:00
Порту
-
Брюгге
-
13 вересня
22:00
Баварія
-
Барселона
-
13 вересня
22:00
Марсель
-
Айнтрахт Франкфурт
-
13 вересня
22:00
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-
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-
14 вересня
19:45
Шахтар
-
Селтік
-
14 вересня
19:45
Челсі
-
РБ Зальцбург
-
14 вересня
22:00
Реал Мадрид
-
РБ Лейпциг
-
14 вересня
22:00
Копенгаген
-
Севілья
-
14 вересня
22:00
Манчестер Сіті
-
Боруссія Дортмунд
-
14 вересня
22:00
Маккабі Хайфа
-
ПСЖ
-
14 вересня
22:00
Ювентус
-
Бенфіка
-
14 вересня
22:00

Ліга чемпіонів. Группа C. Напередодні

07 вересня 2022

Барселона, getty images

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів першого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи C.

У середу, 7 вересня, стартує новий розіграш Ліги чемпіонів УЄФА. У групі С відбудуться два поєдинки: Інтер на своєму полі прийме Баварію, а Барселона – Вікторію. Обидві зустрічі розпочнуться о 22:00.

Інтер — Баварія
Середа, 7 вересня, 22:00. Стадіон Джузеппе Меацца, Мілан. Головний арбітр зустрічі – Клеман Тюрпен (Франція).

Розширений анонс матчу Інтер — Баварія можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:
Інтер: Ханданович — Шкріньяр, Де Врей, Бастоні — Думфріс, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Дімарко — Мартінес, Джеко
Баварія: Нойєр — Павар, Де Лігт, Ернандес, Девіс — Коман, Кімміх, Забітцер, Мусіала — Мане, Мюллер
Не зіграють: Дальберт, Габріель — Сарр
Під питанням: Лукаку
footballпрогноз 1:1

Барселона — Вікторія П
Середа, 7 вересня, 22:00. Стадіон Камп Ноу, Барселона. Головний арбітр зустрічі – Лоуренс Віссер (Бельгія).

Барселона після дуже бурхливого літнього трансферного вікна стартує в Лізі чемпіонів, де Хаві Ернандес спробує продемонструвати всім, на що здатна його команда. У чемпіонаті "синьо-гранатові" набрали десять балів у чотирьох поєдинках, показавши досить переконливу гру, незважаючи на осічку у першому турі.
Барселона має всі шанси отримати доробок перед найскладнішими зустрічами з Інтером та Баварією. Втрата очок в іграх з Вікторією буде просто катастрофою, якщо каталонці хочуть вийти у плей-офф Ліги чемпіонів
Вікторія, у свою чергу, також добре стартувала  — у чемпіонаті Чехії, маючи у своєму розпорядженні 16 балів після шести зіграних зустрічей. Крім того, команда з Пльзені вже пройшла досить довгий шлях у кваліфікації Ліги чемпіонів, вибивши на своєму шляху ХІК, Шериф та Карабах – досить міцних опонентів.
Усі розуміють, що шансів у Вікторії не так багато, але команда традиційно непогано виступала у єврокубках раніше.

Орієнтовні склади:

Барселона: Терш Штеген — Араухо, Кунде, Гарсія, Бальде — Гаві, Де Йонг, Педрі — Рафінья, Левандовські, Дембеле

Вікторія П: Штанек — Голік, Хейда, Перніца, Джемелка — Калвач, Буча — Копіч, Сікора, Москера — Чорі

Під питанням: Бельєрін, Алонсо

Тренери кажуть:

Хаві, тренер Барселони: 

"Ми фаворити цього матчу, але він для нас буде небезпечним. Вікторія — фізично міцна команда, її гравці багато переміщаються, добре контратакують і вміють оборонятися. Ми потрапили в одну з найскладніших груп за останні роки і хочемо стартувати добре.
Ми готові боротися. Ми мріємо про перемогу у Лізі чемпіонів. Якби все було інакше, мене б тут не було, я залишився б вдома".
Міхал Білек, тренер Вікторії П:
"Клас Барселони нам усім знайомий. Це екстраординарна команда, яка нещодавно неймовірно посилилася. В атаці у каталонців вищий клас, незалежно від того, хто потрапляє до складу. Ми розуміємо, як каталонці мають намір зіграти".
Цікаві факти:

Вікторія Пльзень виграла 5 з останніх 6 матчів (Ліга чемпіонів).

Вікторія Пльзень забила принаймні 2 голи в 5 з останніх 6 матчів (Ліга чемпіонів).

footballпрогноз 3:1
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