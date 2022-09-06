Ліга чемпіонів. Группа H. Напередодні

Пропонуємо до вашої уваги анонс матчів першого туру групового етапу Ліги чемпіонів групи H.

У вівторок, 6 вересня, стартує новий розіграш Ліги чемпіонів УЄФА. У групі H відбудуться два поєдинки: ПСЖ на своєму полі прийме Ювентус, а Бенфіка – Маккабі Хайфу. Обидві зустрічі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

ПСЖ – Ювентус

Вівторок, 6 вересня, 22.00. Парк де Пренс, Париж. Головний арбітр – Ентоні Тейлор (Англія).

Розширений анонс матчу ПСЖ — Ювентус можна окремо прочитати на нашому сайті за цим посиланням.

Орієнтовні склади:

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркіньос, Кімпембе – Хакімі, Верратті, Санчеш, Мендеш – Мессі, Неймар – Мбаппе.

Ювентус: Перін – Куадрадо, Данило, Бремер, Сандро – Локателлі, Паредес, МакКенні — Ді Марія, Влахович, Костич.

Не зіграють: ... — Щесни, Погба, Кьєза

Під питанням: Сарабія, Вітінья — Ді Марія.

прогноз 3:1

Бенфіка — Маккабі Хайфа

Вівторок, 6 вересня, 22.00. Ештадіу ду Бенфіка, Лісабон. Головний арбітр – Андреас Екберг (Швеція).

Очікується, що Бенфіка захоче отримати максимум очок від двох матчів з Маккабі, щоб мати найкращі шанси на вихід із групи, де є такі команди, як ПСЖ та Ювентус. Португальський колектив є фаворитом цієї зустрічі і вболівальники Динамо не дадуть збрехати, що з відходом Дарвіна Нуньєса "орли" не стали слабшими.

На шляху до групового етапу Ліги чемпіонів Маккабі мали таких суперників, як Олімпіакос, Аполлон і Црвена Звезда. Ізраїльський колектив впевнено виступає у своїй лізі, де вони не знають смаку поразок. Тим не менш, Маккабі – аутсайдер цієї зустрічі. Принаймні до стартового свистка.

Орієнтовні склади:

Бенфіка: Влаходімос – Гільберто, Морато, Отаменді, Гримальдо – Флорентіно, Фернандес – Нерес, Сілва, Маріу – Рамос

Маккабі Хайфа: Коен – Сундгрен, Голдберг, Арад, Корнуд – Мохамед, Лаві – Атцілі, Шері, Давид – Пієррот.

Не зіграють: Верісімо, Віктор – Мейр, Джейбер.

Під питанням: ... — ...

Тренери кажуть:

Рогер Шмідт (Бенфіка):

"Минулого сезону вони стали чемпіонами Ізраїлю, після чого у кваліфікації обіграли чемпіонів Греції, Кіпру та Сербії. Це якісна команда, особливо в лінії нападу. У них є небезпечні гравці, форварди з хорошим гольовим чуттям, дуже потужні фізично. Важливо почати з перемоги. У нас лише шість матчів, і ми маємо використовувати перевагу свого поля".

Барак Бахар (Маккабі Хейфа):

"Бенфіка здобула перемоги у всіх матчах з початку сезону. Ми маємо бути на 100% готові до агресивної та дуже складної гри. Це наш третій груповий етап Ліги чемпіонів і перший за 10 років. Ізраїльським клубам потрапити сюди дуже складно, між нашими чемпіонатами та ведучими європейськими лігами велика різниця”.

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