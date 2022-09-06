ПСЖ — Ювентус. Напередодні

Football.ua представляє анонс матчу першого туру групового етапу Ліги чемпіонів-2022/23.

У вівторок стартує новий сезон Ліги чемпіонів, де у першому турі групового етапу зійдуться ПСЖ та Ювентус – представники групи H.

ПСЖ – Ювентус

Вівторок, 6 вересня, 22.00. Парк де Пренс, Париж. Головний арбітр – Ентоні Тейлор (Англія).

Минулого сезону ПСЖ вкрай невдало виступив у Лізі чемпіонів, завершивши виступи на стадії 1/8 фіналу. Тоді колектив Маурісіо Почеттіно поступився майбутньому чемпіону — Реалу.

ПСЖ часто зазнає невдач у Лізі чемпіонів, але минула невдача коштувала звільненню Почеттіно. На його місце запросили Крістофа Галтьє. Може у нього вийде нарешті виграти заповітний трофей? Хто знає!

У поточному сезоні ПСЖ стартував впевнено в Лізі 1: п'ять перемог та нічия з Монако у шести турах. Проте чемпіонством у Франції нікого не здивуєш. ПСЖ, як і Ювентус, є фаворитами цієї групи Ліги чемпіонів. Однак, є ще Бенфіка, яка нав'яже боротьбу цим командам.

Ювентус минулого сезону аналогічно, як і ПСЖ, завершив виступи у Лізі чемпіонів на стадії 1/8 фіналу. Туринський колектив вилетів від Вільяреала.

Команду поповнив Анхель Ді Марія – колишній футболіст ПСЖ, який, ймовірно, захоче засмутити свою колишню команду.

У Серії А Ювентус стартував непереконливо: 2 перемоги та 3 нічиї у стартових іграх. У матчі проти ПСЖ колектив Алегрі не буде фаворитом.

Орієнтовні склади:

ПСЖ: Доннарумма – Рамос, Маркіньос, Кімпембе – Хакімі, Верратті, Санчеш, Мендеш – Мессі, Неймар – Мбаппе.

Ювентус: Перін – Куадрадо, Данило, Бремер, Сандро – Локателлі, Паредес, МакКенні — Ді Марія, Влахович, Костич.

Не зіграють: ... — Щесни, Погба, Кьєза

Під питанням: Сарабія, Вітінья — Ді Марія.

Тренери кажуть:

Крістоф Галтьє (ПСЖ):

"Гравці люблять цей турнір. З нетерінням чекаємо на цей фантастичний матч. Ювентус — дуже досвідчена команда, у них класні гравці, а тренер чудово знає Лігу чемпіонів. Це дуже добре організована команда, яку непросто вибити з колії. Я вірю, що мої гравці здатні показати гру, яка призведе до перемоги".

Массиміліано Алегрі (Ювентус):

"Щоб вийти з групи, нам потрібно 10 очок. На мій погляд, ПСЖ — головний фаворит цієї Ліги чемпіонів. Це буде хороший матч, і ми маємо намір провести гарну гру з технічної точки зору.

Анхель Ді Марія? У неділю він почував себе краще, але ризикувати гравцем, коли він не готовий на 100 відсотків, було б безглуздо”.

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