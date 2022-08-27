Став відомий розклад Шахтаря у Лізі чемпіонів

27 серпня 2022

Гравці Шахтаря, фото Шахтар

"Гірники" стартують матчем проти РБ Лейпциг.

Шахтар за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів, яке проходило у Стамбулі, отримав у суперників Реал, РБ Лейпциг та Селтік.

Почне турнір команда Ігоря Йовічевіча зустріччю проти РБ Лейпциг на виїзді 6 вересня. Матч розпочнеться о 22:00.

Повний розклад Шахтаря:

6 вересня, 22.00. РБ Лейпциг — Шахтар

14 вересня, 19.45. Шахтар — Селтік

5 жовтня, 22.00. Реал — Шахтар

11 жовтня, 22.00. Шахтар — Реал

25 жовтня, 22.00. Селтік — Шахтар

2 листопада, 19.45. Шахтар — РБ Лейпциг

Нагадаємо, що на Football.ua діє опитування щодо того, яке місце займе донецька команда у своєму квартеті.

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