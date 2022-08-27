Став відомий розклад Шахтаря у Лізі чемпіонів

Шахтар за підсумками жеребкування Ліги чемпіонів, яке проходило у Стамбулі, отримав у суперників Реал, РБ Лейпциг та Селтік.
Почне турнір команда Ігоря Йовічевіча зустріччю проти РБ Лейпциг на виїзді 6 вересня. Матч розпочнеться о 22:00.
Повний розклад Шахтаря:
6 вересня, 22.00. РБ Лейпциг — Шахтар
14 вересня, 19.45. Шахтар — Селтік
5 жовтня, 22.00. Реал — Шахтар
11 жовтня, 22.00. Шахтар — Реал
25 жовтня, 22.00. Селтік — Шахтар
2 листопада, 19.45. Шахтар — РБ Лейпциг
Нагадаємо, що на Football.ua діє опитування щодо того, яке місце займе донецька команда у своєму квартеті.