Анчелотті: Потрібно поважати інші команди в групі так само, як вони поважають Реал

26 серпня 2022

Карло Анчелотті, Getty Images

Наставник "вершкових" поділився своїми думками після жеребкування Ліги чемпіонів.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував результати жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів.

"Ліга чемпіонів цього року буде не як раніше, тому що доведеться за два місяці провести всі матчі.

Минулого сезону найпростішою здавалася гра проти Шеріфа на Сантьяго Бернабеу, але ми зазнали поразки, тож треба виявити повагу до суперників. Матчі у Лейпцигу та Глазго легкими не будуть.

Потрібно поважати інші команди в цій групі так само, як вони поважають "Реал", — проводить слова Анчелотті Mundo Deportivo.

Зазначимо, що вдруге за два останні сезони Шахтар потрапляє до однієї групи Ліги чемпіонів із Реалом.

Раніше повідомлялося, що Анчелотті — тренер минулого сезону за версією УЄФА.

Источник: El Mundo Deportivo

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