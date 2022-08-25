Мюллер: Містер ЛеванГольскі, побачимось у Мюнхені!

Форвард Баварії чекає на повернення поляка.

У рамках жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів з'ясувалося, що Баварія зустрінеться з Барселоною в одному квартеті.

Нападаючий мюнхенців Томас Мюллер вже відреагував на такий результат жеребкування, чекаючи на зустріч з Левандовські.

"Яке гарне жеребкування Ліги чемпіонів. Барселона, Інтер та Вікторія — чекайте на нас. Це особливий виклик — грати проти Левандовські та його нової команди.

Містер ЛеванГольскі, побачимось у Мюнхені!", — сказав Мюллер.

Зазначимо, що також до квартету з Баварією та Барселоною потрапили Інтер та Вікторія. З усіма групами можна ознайомитися на нашому сайті.