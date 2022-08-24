Ліга чемпіонів. Вікторія Пльзень та Маккабі Хайфа пройшли у груповий етап

Завершилися матчі-відповіді раунду-плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначилися два учасники групового етапу Ліги чемпіонів.
У першій грі чеська Вікторія Пльзень на своєму полі обіграла азербаджайнський Карабах із рахунком 2:1 після виїзної нульової нічиї.
У складі чехів відзначилися Копіц та Клімент, а у гостей єдиний м'яч хабив Озобич.
Вікторія Пльзень — Карабах 2:1 (перший матч 0:0)
Голи: Копіц, 58, Клімент, 73 — Озобич, 38.
У другій зустрічі сербська Црвена Звезда розійшлася миром із ізраїльським Маккабі Хайфа. Матч закінчився з рахунком 2:2 після першої гри на користь ізраїльського клубу – 3:2.
У складі сербської команди результативними ударами відзначилися Пешич та Іванич. У гостей вистрілив Сундгрен, а вирішальний гол став автоголом у виконанні Павкова на 90 хвилині протистояння.
Црвена Звезда — Маккабі Хайфа 2:2 (перший матч 2:3)
Голи: Пешич, 27, Іванич, 43 — Сундгрен, 45+5, Павков, 90 (автогол).
На 45+4 хвилині Хазіза (Маккабі Хайфа) не реалізував пенальті.
Нагадаємо, ще в одному протистоянні київське Динамо поступилося португальській Бенфікі (0:3) і тепер зіграє в груповому етапі Ліги Європи.