Ліга чемпіонів. Вікторія Пльзень та Маккабі Хайфа пройшли у груповий етап

Відбулися матчі-відповіді раунду плей-офф кваліфікації найпрестижнішого єврокубкового турніру.

Завершилися матчі-відповіді раунду-плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками яких визначилися два учасники групового етапу Ліги чемпіонів.

У першій грі чеська Вікторія Пльзень на своєму полі обіграла азербаджайнський Карабах із рахунком 2:1 після виїзної нульової нічиї.

У складі чехів відзначилися Копіц та Клімент, а у гостей єдиний м'яч хабив Озобич.

Вікторія Пльзень — Карабах 2:1 (перший матч 0:0)

Голи: Копіц, 58, Клімент, 73 — Озобич, 38.

У другій зустрічі сербська Црвена Звезда розійшлася миром із ізраїльським Маккабі Хайфа. Матч закінчився з рахунком 2:2 після першої гри на користь ізраїльського клубу – 3:2.

У складі сербської команди результативними ударами відзначилися Пешич та Іванич. У гостей вистрілив Сундгрен, а вирішальний гол став автоголом у виконанні Павкова на 90 хвилині протистояння.

Црвена Звезда — Маккабі Хайфа 2:2 (перший матч 2:3)

Голи: Пешич, 27, Іванич, 43 — Сундгрен, 45+5, Павков, 90 (автогол).

На 45+4 хвилині Хазіза (Маккабі Хайфа) не реалізував пенальті.

Нагадаємо, ще в одному протистоянні київське Динамо поступилося португальській Бенфікі (0:3) і тепер зіграє в груповому етапі Ліги Європи.