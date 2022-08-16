Ліга чемпіонів. Перемоги Буде-Глімта та Копенгагена, нічия ПСВ та Рейнджерс

У рамках кваліфікації Ліги чемпіонів Буде-Глімт приймав на своєму полі Динамо Загреб і здобув мінімальну перемогу.
Копенгаген, у свою чергу, грав проти турецького Трабзонспору та відсвяткував перемогу з рахунком 2:1, утримавши перевагу у рахунку.
ПСВ гостював у Рейнжерс і зумів забити два м'ячі, але при цьому пропустив стільки ж — все буде вирішено в Ейндховені.
Буде-Глімт — Динамо З 1:0
Гол: Пеллегріно, 37
Копенгаген — Трабзонспор 2:1
Голи: Клаєссон, 9, Лерагер, 48 — Бакасетас, 79
Рейнджерс — ПСВ 2:2
Голи: Чолак, 40, Лоренс, 70 — Сангаре, 37, Обіспо, 78