Караваєв, Вівчаренко та Сирота зіграють із перших хвилин матчу-відповіді проти Бенфіки

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку матчу-відповіді плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють лісабонська Бенфіка та Динамо Київ.

Київське Динамо в матчі-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА проти лісабонської Бенфіки на Ештадіу да Луш буде намагатись відігратись за поразку 0:2 в першій зустрічі.

Рогер Шмідт, у порівнянні з тією грою, вирішив використати з перших хвилин той самий набір виконавців.

Мірча Луческу, у свою чергу, зробив ставку на Олександра Сироту в центрі захисту в парі з Іллєю Забарним, тоді як ліворуч від нього розташується Костянтин Вівчаренко. Олександр Караваєв очікувано замінить праворуч в атаці Віктора Циганкова, а Сергій Сидорчук повернеться до опорної зони.

Бенфіка: Одіссеас — Жилберто, Отаменді, Морато, Грімальдо — Фернандес, Флорентіну — Нерес, Рафа Сілва, Жуан Маріу — Рамуш.

Запасні: Лейте, Вертонген, Ба, Яремчук, Гонсалвеш, Шикінью, Рістич, Вайгль, Муса, Араужу, Бернарду, Антоніу Сілва.



Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Сирота, Вівчаренко — Шапаренко, Сидорчук, Буяльський — Караваєв, Бєсєдін, Шепелєв.

Запасні: Нещерет, Бойко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Гармаш, Кравченко, Тимчик, Царенко, Дубінчак, Антюх.



Гра Бенфіка — Динамо Київ почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.