Андрієвський та Попов зіграють із перших хвилин проти Бенфіки, Яремчук — у запасі

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та лісабонська Бенфіка.

Київське Динамо в польському місті Лодзь змагатиметься проти португальської Бенфіки в рамках першого двоматчевої дуелі раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Мірча Луческу, у порівнянні з переможним матчем проти австрійського Штурма (2:1), вирішив використати з перших хвилин Дениса Попова в центрі захисту, разом із Іллею Забарним, а Андрієвський у центрі поля замінить Сергія Сидорчука.

Рогер Шмідт, у свою чергу, зробив ставку на появу екс-гравця донецького Шахтаря Давіда Нереса в стартовому складі, тоді як екс-динамівець Роман Яремчук залишився на лаві для запасних.

Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак — Шапаренко, Андрієвський, Буяльський — Циганков, Бєсєдін, Шепелєв.

Запасні: Нещерет, Бойко, Вівчаренко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Караваєв, Кравченко, Сирота, Царенко.



Бенфіка: Одіссеас — Жилберто, Отаменді, Морато, Грімальдо — Флорентіну, Перес — Нерес, Рафа Сілва, Жуан Маріу — Рамуш.

Запасні: Лейте, Вертонген, Ба, Яремчук, Гонсалвеш, Шикінью, Рістич, Вайгль, Муса, Араужу, Бернарду, Антоніу Сілва.



Гра Динамо Київ — Бенфіка почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.