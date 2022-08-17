Буде-Глімт — Динамо З 1:0 Відео голу та огляд матчу

Сенсація минулорічного розіграшу Ліги конференцій УЄФА, норвезький Буде/Глімт продовжує старанно прокладати собі шлях до групового етапу Ліги чемпіонів.
Суперником за раундом плей-оф для скандинавського клубу цього разу є хорватське Динамо Загреб, і напередодні в першій зустрічі між цими командами "жовто-чорні" зуміли використати на власну користь перевагу домашніх трибун.
За рахунок голу Амаля Пеллегріно наприкінці першого тайму Буде-Глімт став на крок ближчим до здійснення заповітної мрії.
Огляд матчу:
Буде-Глімт — Динамо З 1:0
Гол: Пеллегріно, 37.
Буде/Глімт: Гайкін — Сампстед, Амундсен, Гейбротен, Вембангомо — Ветлесен, Гаген (Гренбек, 81, Салтнес — Мвука (Кумсон, 81), Салвесен (Еспейорд, 68), Пеллегріно.
Динамо З: Лівакович — Рістовські, Шутало, Лауріцен, Любічич — Адемі, Мішич (Іванушец, 46) — Шпікич, Батуріна (Гояк, 77), Оршич (Емрелі, 69) — Дрмич (Петкович, 46).
Попередження: Мішич, Ділавер.
Джерело: MEGOGO.