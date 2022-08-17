Буде-Глімт — Динамо З 1:0 Відео голу та огляд матчу

До вашої уваги найкращі моменти зустрічі Ліги чемпіонів.

Сенсація минулорічного розіграшу Ліги конференцій УЄФА, норвезький Буде/Глімт продовжує старанно прокладати собі шлях до групового етапу Ліги чемпіонів.

Суперником за раундом плей-оф для скандинавського клубу цього разу є хорватське Динамо Загреб, і напередодні в першій зустрічі між цими командами "жовто-чорні" зуміли використати на власну користь перевагу домашніх трибун.

За рахунок голу Амаля Пеллегріно наприкінці першого тайму Буде-Глімт став на крок ближчим до здійснення заповітної мрії.

Огляд матчу:

Буде-Глімт — Динамо З 1:0

Гол: Пеллегріно, 37.

Буде/Глімт: Гайкін — Сампстед, Амундсен, Гейбротен, Вембангомо — Ветлесен, Гаген (Гренбек, 81, Салтнес — Мвука (Кумсон, 81), Салвесен (Еспейорд, 68), Пеллегріно.

Динамо З: Лівакович — Рістовські, Шутало, Лауріцен, Любічич — Адемі, Мішич (Іванушец, 46) — Шпікич, Батуріна (Гояк, 77), Оршич (Емрелі, 69) — Дрмич (Петкович, 46).

Попередження: Мішич, Ділавер.

Джерело: MEGOGO.