Дитяча помилка голкіпера — у огляді матчу Рейнджерс — ПСВ

До вашої уваги найкращі моменти зустрічі Ліги чемпіонів.

Напередодні в рамках першого поєдинку раунду плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА шотландський Рейнджерс на власному полі видав запальну дуель проти нідерландського ПСВ.

Наприкінці першого тайму гості відкрили рахунок після вдалої дії під час стандартного положення, проте майже одразу господарі зуміли знайти на це гідну відповідь.

Гра в другому таймі нічим не поступалась за рівнем напруги попередньому відтинку зустрічі, проте несподівана помилка голкіпера ПСВ Вальтера Бенітеса посеред тайму змінила хід подій.

Нідерландському клубу, утім, вистачило наснаги на те, аби відігратись за рахунок чергового вдалого стандарту, тож перед матчем-відповіддю ситуація в цій парі не змінилась.

Огляд матчу:

Рейнджерс — ПСВ 2:2

Голи: Чолак, 40, Лоренс, 70 — Сангаре, 37, Обіспо, 78.

Рейнджерс: Маклафлін — Таверньє, Голдсон, Сендс, Барішич — Ландстрем, Девіс (Камара, 71), Лоуренс — Тільман (Райт, 71), Чолак, Кент.

ПСВ: Бенітес — Тезе, Рамалью, Обіспо (Брентвейт, 79), Макс — Сангаре, Верман, Гутьєррес — Салібарі, де Йонг, Гакпо.

Попередження: Голдсон — Обіспо, де Йонг, Салібарі.

Джерело: MEGOGO.