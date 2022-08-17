Андрієвський: Перш за все, думаємо про наш народ і наших героїв

Півзахисник дав коментар перед грою Ліги чемпіонів.

У рамках першого матчу плей-оф Ліги чемпіонів київське Динамо зіграє проти португальської Бенфіки.

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський розповів заради кого бореться команда та подякував полякам за теплий прийом.

"Перш за все, ми думаємо про наш народ і наших героїв, які захищають Україну. Це найважливіше. Ми граємо для них і намагаємося таким чином їх підтримати, додати сил і натхнення.

Хочу подякувати полякам за такий теплий прийом. Ми тут почуваємося як вдома. Усе супер, для нас створені всі умови, щоб добре готуватися та показувати результат на полі. Відчуваємо підтримку і від польського народу, тому граємо також і для них. Запрошуємо польських уболівальників на завтрашній матч.

Ми грали з Бенфікою минулого року, тому емоційно готові до нової зустрічі. Думаю, якщо ми виконаємо вказівки тренера на 100 відсотків, то у нас все буде добре", — наводить слова Андрієвського офіційний сайт киян.

Поєдинок Динамо — Бенфіка відбудеться 17 серпня та розпочнеться о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.