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Луческу не зробив жодної зміни в стартовому складі Динамо Київ після першої гри проти Фенербахче

27 липня 2022

Мірча Луческу, фото ФК Динамо Київ

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють турецький Фенербахче та Динамо Київ.

Київське Динамо в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА на полі турецького Фенербахче буде намагатись надолужити відсутність голів на своєму рахунку в першій зустрічі між цими командами (0:0).

Жорже Жезуш, у порівнянні з тією грою, вирішив зробити лише одну заміну в стартовому складі, випустивши Тіссерана в центр захисту з перших хвилин.

У той самий час Мірча Луческу взагалі відмовився від можливості робити буть-які зміни.

Фенербахче: Алтай — Осаї-Семюел, Тіссеран, Салаї, Кадіоглу — Арао — Кахведжі, Юксек, Россі — Кінг, Валенсія.

Запасні: Четін, Пелкас, Лінкольн, Дурсун, Брума, Гюмюшкая, Гюлер, Зайц, Крешпу, Новак, Кападжак, Мор.

Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак — Сидорчук, Шапаренко — Циганков, Буяльський, Вербич — Бєсєдін.

Запасні:Бойко, Вівчаренко, Бурда, Шепелєв, Ванат, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Сирота, Антюх.

Гра Фенербахче — Динамо Київ почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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