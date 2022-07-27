Луческу не зробив жодної зміни в стартовому складі Динамо Київ після першої гри проти Фенербахче

Київське Динамо в матчі-відповіді другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА на полі турецького Фенербахче буде намагатись надолужити відсутність голів на своєму рахунку в першій зустрічі між цими командами (0:0).
Жорже Жезуш, у порівнянні з тією грою, вирішив зробити лише одну заміну в стартовому складі, випустивши Тіссерана в центр захисту з перших хвилин.
У той самий час Мірча Луческу взагалі відмовився від можливості робити буть-які зміни.
Фенербахче: Алтай — Осаї-Семюел, Тіссеран, Салаї, Кадіоглу — Арао — Кахведжі, Юксек, Россі — Кінг, Валенсія.
Запасні: Четін, Пелкас, Лінкольн, Дурсун, Брума, Гюмюшкая, Гюлер, Зайц, Крешпу, Новак, Кападжак, Мор.
Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак — Сидорчук, Шапаренко — Циганков, Буяльський, Вербич — Бєсєдін.
Запасні:Бойко, Вівчаренко, Бурда, Шепелєв, Ванат, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Сирота, Антюх.
Гра Фенербахче — Динамо Київ почнеться о 20:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.