Фенербахче — Динамо: Напередодні

Луческу повертається до Туреччини

Пропонуємо до вашої уваги анонс поєдинку Ліги чемпіонів.

Київське Динамо в рамках матчу-відповіді першого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів зіграє на полі Фенербахче.

Фенербахче – Динамо

Середа, 27 липня, о 20:00. Стадіон Шукрю Сараджоглу, Стамбул. Головний арбітр зустрічі – Масіміліано Ірраті (Італія).

Що сталося за цей тиждень?

Кваліфікація єврокубків посередині літа – час, коли клуби поєднують найважливіші ключові ігри з трансферною кампанією. І хоча останні трансфери й Фенербахче, й Динамо не мають відношення до сьогоднішньої гри, вони чудово демонструють будні кожної з команд.

Фенербахче підписав Жуана Педро – одного з найкращих гравців атаки серед усіх нетопових клубів Серії А останніх років. У кожному з останніх трьох сезонів Педро забивав за Кальярі щонайменше 13 голів, при тому що грав не чистого завершувача. При цьому Жуан ще навіть не старий: тільки 9 березня йому виповнилося 30 років. За такого футболіста Фенер виклав 3.5 мільйони євро, незважаючи на те, що у команді й раніше були Мор, Кінг, Валенсія, Россі, Беріша.

При цьому зіграти проти Динамо Педро таки не зможе: на цю стадію він не заявлений. Фірмовий турецький бардак проявляється і тут: дуже корисна опція придбана з великим запізненням. Але все ж таки такий трансфер – це теж штрих до портрета (пейзажу?) турецького клубу.

Динамо ж планує посилитись Кирилом Ковальцем. Він, звичайно, молодший за Педро, але всього на рік: йому 29 років. Останній рік він відновлювався після розриву хрестоподібної зв'язки. Звичайно, він талановитий і добре знайомий глядачам чемпіонату України (і в контексті цього трансферу головного глядача звуть Мірча) – але саме тому важко уявити, щоб такий гравець виграв конкуренцію в Шапаренка.

І дуже схоже, що такий трансфер – вершина надій Динамо на це міжсезоння. Це, втім, лише наголошує, наскільки велике досягнення – та нічия у першому матчі. Ймовірно, тому ставки на прохід до наступної стадії Фенербахче букмекери готові приймати лише за коефіцієнтом 1.42, тоді як аналогічну ставку на Динамо приймають за 2.9. Якщо ми говоримо просто про перемогу в основний час, то на Динамо можна поставити за 4.4, на Фенер – за 1.82, на нічию – за 3.65.

Орієнтівні склади:

Динамо: Бущан — Кендзера, Забарний, Попов, Дубiнчак — Сидорчук, Шапаренко, Буяльський — Циганков, Бесєдін, Вербич

Фенербахче: Байїндір – Семюел, Азіз, Салаї, Кадіоглу – Вiллiан, Юксек, Кахведжі – Россі, Валенсія, Кiнг.

Слова, слова, слова...

Жорже Жезуш, тренер Фенербахче:

«Упевнений, що після першого матчу у всіх з'явилося чіткіше уявлення про київське Динамо. Я добре знаю цю команду, і нам удалося показати їй свою майстерність. Сподіваюся, що завтра ми знову продемонструємо нашу ігрову якість на полі. Перший матч показав, наскільки наш суперник ефективний у контратаках. У складі Динамо грають гравці високого рівня, які виступають у збірній України. Завтрашній матч знову буде складним. Але я сподіваюся, це буде день моїх гравців, і наша команда вийде в наступний раунд.

Після першої гри Луческу сказав: “Тепер ми краще знаємо Фенербахче”. Це абсолютно нормально. Думаю, ми здивували Динамо своєю оборонною грою у першому матчі. Ми використовували певні відповідні стратегії. Постараємося знайти потрібні рішення і в рамках зустрічі у відповідь»

Мірча Луческу, тренер Динамо:

Ви всі чудово знаєте, в чому зараз різниця між Фенербахче та Динамо. Ви граєте вдома, а ми – ні. Турецька команда провела багато трансферів, а ми, навпаки, втратили гравців. Фенербахче має фантастичні вболівальники, а нас підтримують зараз переважно жінки та діти, бо чоловіки борються з ворогом в Україні. У нас зараз немає дому – ми їздимо Європою, щоб тренуватися і грати, у той час як у вашої команди є відмінна тренувальна база та центр для підготовки. Тому зараз ми багатьом відрізняємось. Але футбол не зважає на такі речі. Все має вирішуватися на полі, і ми готові грати матч-відповідь.

Жорже Жезуш – добрий тренер з великим досвідом. Йому не потрібно використовувати аналітичні компанії та платформи типу Instat або Wyscout, щоб щось продемонструвати. Не думаю, що буде якась недооцінка з його боку. Він добре знає, що завтра буде найважливіший матч у кваліфікації. Динамо та Фенербахче добре грають на групових етапах, тому впевнений, що турецька команда добре підготувалася. Ми також намагатимемося пройти далі, незважаючи на дуже важкі умови, в яких ми опинилися.

Статистика особистих зустрічей

Ніча у Лодзі стала п'ятим офіційним матчем команд між собою. І поки що статистика зустрічей для Динамо, загалом, позитивна: київська команда жодного разу не програвала Фенербахче. Щоправда, й перемог на Шукрю Сараджоглу вона ніколи не здобувала.