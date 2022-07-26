Караваєв: Період кар'єри у Турції був приємним

Захисник киян дав коментар напередодні гри против Фенербахче.

Олександр Караваєв із приємними емоціями згадав про період виступів за Фенербахче у 2017 році на правах оренди із Шахтаря напередодні матчу Ліги чемпіонів.

"Я був тут п’ять років тому. Хоча провів у Стамбулі нетривалий період, але дуже хороший. Мені тут все подобалося – гарне місто, палкі уболівальники.

Завжди відчував підтримку, тож для мене той період кар’єри був приємним. Крім того, це був мій перший перехід до іноземного клубу за межами України", — наводить слова Караваэва офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що поєдинок Фенербахче — Динамо відбудеться 27 липня о 20:00 на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.