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-
27 липня
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Маккабі Хайфа
-
27 липня
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Караваєв: Період кар'єри у Турції був приємним

26 липня 2022

Олександр Караваєв, фото Динамо

Захисник киян дав коментар напередодні гри против Фенербахче.

Олександр Караваєв із приємними емоціями згадав про період виступів за Фенербахче у 2017 році на правах оренди із Шахтаря напередодні матчу Ліги чемпіонів.

"Я був тут п’ять років тому. Хоча провів у Стамбулі нетривалий період, але дуже хороший. Мені тут все подобалося – гарне місто, палкі уболівальники.

Завжди відчував підтримку, тож для мене той період кар’єри був приємним. Крім того, це був мій перший перехід до іноземного клубу за межами України", — наводить слова Караваэва офіційний сайт киян.

Нагадаємо, що поєдинок Фенербахче — Динамо відбудеться 27 липня о 20:00 на стадіоні Шюкрю Сараджоглу. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція.

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