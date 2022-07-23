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-
26 липня
20:00
Шериф
-
Марібор
-
26 липня
20:00
Ф91 Дюделанж
-
Пюнік
-
26 липня
20:30
Шемрок Роверс
-
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-
26 липня
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Динамо Загреб
-
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-
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Мальме
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Жальгіріс
-
27 липня
20:00
Фенербахче
-
Динамо Київ
-
27 липня
20:00
Слован Братислава
-
Ференцварош
-
27 липня
21:30
Олімпіакос
-
Маккабі Хайфа
-
27 липня
22:00

Динамо продовжує готуватися до матчу-відповіді проти Фенербахче

23 липня 2022

Фото: ФК Динамо

Тренерський штаб киян вказав на помилки гравців у першому матчі.

Наступного дня після першого матчу з Фенербахче, який завершився з рахунком 0:0 у Лодзі, Мірча Луческу надав своїм підопічним вихідний, повідомив офіційний сайт Динамо. 

Тим не менше, добровільно на вечірнє тренування вийшли ті гравці, які не брали участі у матчі чи провели на полі небагато часу.

У п'ятницю команда провела перше повноцінне тренування після матчу з Фенербахче у повному складі. Воно включало як відновлювальну, так і тактичну роботу. Почалася робота із теорії, під час якої на гравців чекав півторагодинний розбір першого матчу. Тренери вказали гравцям на помилки, здійснені у першій грі.

Потім команда продовжила роботу на полі. Після розминки слідували вправи у квадратах, а також тактика – командні дії в обороні та в атаці з урахуванням роботи над помилками. Також гравці відпрацьовували удари по воротах.

На тренуванні "біло-синіх" була присутня родина Сергія Сидорчука. Після заняття на газон вийшли діти капітана, щоб пограти у футбол зі своїм татом. Наймолодшому з дітей лише чотири місяці, і це був його перший вихід на футбольне поле.

Нагадаємо, матч-відповідь 2-го кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів Фенербахче — Динамо відбудеться в середу, 27 липня.

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