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Бєсєдін очолить напад Динамо Київ в матчі проти Фенербахче

20 липня 2022

Артем Бєсєдін, фото ФК Динамо Київ

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку першого поєдинку 2-го раунду кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА, у якому зіграють Динамо Київ та турецький Фенербахче

Київське Динамо розпочне свій цьогорічний єврокубковий шлях із домашнього матчу проти турецького Фенербахче в другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Мірча Луческу в звітній грі вирішив використати Кендзьору та Дубінчака на флангах захисту, тоді як Вербич зіграє на лівому фланзі півзахисту, а Бєсєдін очолить напад.

У Жоржи Жезуша робимо акцент на новачку Кінгу в лінії атаки, тоді як Осаї-Семюел та Кадіоглу складуть фланги захисту.

Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак — Сидорчук, Шапаренко — Циганков, Буяльський, Вербич — Бєсєдін.

Запасні: Нещерет, Бойко, Вівчаренко, Бурда, Ванат, Андрієвський, Гармаш, Караваєв, Кравченко, Тимчик, Сирота, Антюх.

Фенербахче: Алтай — Осаї-Семюел, Азіз, Солої, Кадиоглу — Арао, Юксек, Кахведжі — Россі, Валенсія, Кінг.

Запасні: Четін, Лінкольн, Дурсун, Брума, Гюмюшкая, Гюлер, Зайц, Крешпу, Тіссеран, Кападжак, Мор.

Гра Динамо Київ — Фенербахче почнеться о 21:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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