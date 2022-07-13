Стрічка новин

00:32

Шериф пройшов далі, Карабах розбив Лех та інші результати Ліги чемпіонів

14:30

Матчі Ліги чемпіонів між Динамо та Фенербахче покаже телеканал Setanta Sports

14:24

Караваєв: Вважаю, що жереб звів у цьому раунді кваліфікації дві найсильніші команди — Динамо та Фенербахче

18:35

Ребров: Не треба вважати Фенербахче слабким суперником

20:22

Вукоєвич: Динамо сильніше та мотивованіше Фенербахче

23:28

Кваліфікація Ліги чемпіонів. Буде-Глімт розгромив Клаксвік та інші результати

00:14

Ліга чемпіонів. Рудько не пропустив, Пюник Вакуленко та Браткова вистояв

21:14

Рудько — у старті, Цитаішвілі — у запасі у матчі ЛЧ проти Карабаха

11:39

Фенербахче готується до матчів проти Динамо без п'яти футболістів

09:43

Зубков не потрапив у заявку Ференцвароша на матч кваліфікації Ліги чемпіонів