Шериф пройшов далі, Карабах розбив Лех та інші результати Ліги чемпіонів

У рамках стадії 1/8 кваліфікації Ліги чемпіонів завершилася низка поєдинків, за підсумками яких стали відомі учасники наступного етапу.
РФШ (Латвія) – ХІК (Фінляндія) 2:1 (перший матч 0:1, серія пенальті – 4:5)
Жальгірс (Литва) – Балкани (Косово) 1:0 (перший матч – 1:1)
Карабах (Азербайджан) – Лех (Польща) 5:1 (перший матч – 0:1)
Лінкольн (Гібралтар) — Шкупі (Македонія) 2:0 (перший матч 0:3)
Шериф (Молдова) — Зринськи Мостар (Боснія та Герцеговина) 1:0 (перший матч – 0:0)
Тірана (Албанія) – Дюделанж (Люксембург) 1:2 (перший матч – 0:1)
Хіберніанс (Мальта) — Шемрок Роверс (Ірландія) 0:0 (перший матч — 0:3)
Сутьєска (Чорногорія) – Лудогорець (Болгарія) 0:1 (перший матч – 0:2)
Вікінгур (Ісландія) — Мальме (Швеція) 3:3 (перший матч — 2:3)