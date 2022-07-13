Пюнік
0
ЧФР Клуж
0
05 липня
19:00
Лудогорець
2
Сутьєска
0
05 липня
20:45
Балкані Теранде
1
Жальгіріс
1
05 липня
21:00
ТНС
1
Лінфілд
0
05 липня
21:00
Лех
1
Карабах
0
05 липня
21:00
Шемрок Роверс
2
Хіберніанс
0
05 липня
21:30
Шкупі
3
Лінкольн Ред Імпс
0
05 липня
21:45
Тобол
0
Ференцварош
0
06 липня
17:00
ХІК
1
РФШ
0
06 липня
19:00
Буде-Глімт
3
Клаксвік
0
06 липня
19:00
Ф91 Дюделанж
1
Тирана
0
06 липня
20:30
Зріньскі
0
Шериф
0
06 липня
21:00
Марібор
0
Шахтар Солігорськ
0
06 липня
21:15
Слован Братислава
0
Динамо Батумі
0
06 липня
21:30
РФШ
2
ХІК
3
12 липня
18:30
Жальгіріс
1
Балкані Теранде
0
12 липня
19:00
Лінкольн Ред Імпс
2
Шкупі
0
12 липня
19:00
Карабах
5
Лех
1
12 липня
19:00
Хіберніанс
0
Шемрок Роверс
0
12 липня
21:00
Тирана
1
Ф91 Дюделанж
2
12 липня
21:00
Сутьєска
0
Лудогорець
1
12 липня
22:00
Шахтар Солігорськ
-
Марібор
-
13 липня
20:00
Клаксвік
-
Буде-Глімт
-
13 липня
20:00
Шериф
-
Зріньскі
-
13 липня
20:00
Динамо Батумі
-
Слован Братислава
-
13 липня
20:00
Ференцварош
-
Тобол
-
13 липня
21:00
ЧФР Клуж
-
Пюнік
-
13 липня
21:30
Лінфілд
-
ТНС
-
13 липня
21:45

Шериф пройшов далі, Карабах розбив Лех та інші результати Ліги чемпіонів

13 липня 2022

Шеріиф, getty images

Завершилась низка поєдинків головного турніру Європи.

У рамках стадії 1/8 кваліфікації Ліги чемпіонів завершилася низка поєдинків, за підсумками яких стали відомі учасники наступного етапу.

РФШ (Латвія) – ХІК (Фінляндія) 2:1 (перший матч 0:1, серія пенальті – 4:5)

Жальгірс (Литва) – Балкани (Косово) 1:0 (перший матч – 1:1)

Карабах (Азербайджан) – Лех (Польща) 5:1 (перший матч – 0:1)

Лінкольн (Гібралтар) — Шкупі (Македонія) 2:0 (перший матч 0:3)

Шериф (Молдова) — Зринськи Мостар (Боснія та Герцеговина) 1:0 (перший матч – 0:0)

Тірана (Албанія) – Дюделанж (Люксембург) 1:2 (перший матч – 0:1)

Хіберніанс (Мальта) — Шемрок Роверс (Ірландія) 0:0 (перший матч — 0:3)

Сутьєска (Чорногорія) – Лудогорець (Болгарія) 0:1 (перший матч – 0:2)

Вікінгур (Ісландія) — Мальме (Швеція) 3:3 (перший матч — 2:3)

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