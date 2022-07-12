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-
ХІК
-
12 липня
18:30
Жальгіріс
-
Балкані Теранде
-
12 липня
19:00
Лінкольн Ред Імпс
-
Шкупі
-
12 липня
19:00
Карабах
-
Лех
-
12 липня
19:00
Хіберніанс
-
Шемрок Роверс
-
12 липня
21:00
Клаксвік
-
Буде-Глімт
-
12 липня
21:00
Тирана
-
Ф91 Дюделанж
-
12 липня
21:00
Лінфілд
-
ТНС
-
12 липня
21:45
Сутьєска
-
Лудогорець
-
12 липня
22:00
Шахтар Солігорськ
-
Марібор
-
13 липня
20:00
Шериф
-
Зріньскі
-
13 липня
20:00
Динамо Батумі
-
Слован Братислава
-
13 липня
20:00
Ференцварош
-
Тобол
-
13 липня
21:00
ЧФР Клуж
-
Пюнік
-
13 липня
21:30

Матчі Ліги чемпіонів між Динамо та Фенербахче покаже телеканал Setanta Sports

12 липня 2022

ФК Динамо Київ

Поєдинки другого раунду відбору Ліги чемпіонів пройдуть 20 та 27 липня.

Матчі між київським Динамо та турецьким Фенербахче у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів покаже телеканал Setanta Sports.

Поєдинки Ліги чемпіонів зможуть побачити глядачі у всіх 13 країнах, на території яких Setanta Sports здійснює свою діяльність.

Нагадаємо, перший матч Динамо – Фенербахче відбудеться 20 липня у польській Лодзі. Гра у відповідь пройде 27 липня в Туреччині.

Зазначимо, що сьогодні Динамо проведе два благодійні матчі проти французького Ліону. Перший матч розпочнеться о 19:00 за київським часом, а другий – о 22:00. На Football.ua будуть доступні відео-трансляції поєдинків.

Источник: Setanta Sports

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