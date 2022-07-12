Матчі Ліги чемпіонів між Динамо та Фенербахче покаже телеканал Setanta Sports

Поєдинки другого раунду відбору Ліги чемпіонів пройдуть 20 та 27 липня.

Матчі між київським Динамо та турецьким Фенербахче у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів покаже телеканал Setanta Sports.

Поєдинки Ліги чемпіонів зможуть побачити глядачі у всіх 13 країнах, на території яких Setanta Sports здійснює свою діяльність.

Нагадаємо, перший матч Динамо – Фенербахче відбудеться 20 липня у польській Лодзі. Гра у відповідь пройде 27 липня в Туреччині.

Зазначимо, що сьогодні Динамо проведе два благодійні матчі проти французького Ліону. Перший матч розпочнеться о 19:00 за київським часом, а другий – о 22:00. На Football.ua будуть доступні відео-трансляції поєдинків.