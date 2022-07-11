Караваєв: Вважаю, що жереб звів у цьому раунді кваліфікації дві найсильніші команди — Динамо та Фенербахче

Футболіст розповів про майбутній матч Ліги чемпіонів.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував майбутню гру у кваліфікації Ліги чемпіонів проти Фенербахче.

"У нас поки що було одне теоретичне заняття, в ході якого ми ознайомилися з суперником. Подивилися контрольну гру Фенербахче з Партизаном. Можу сказати, що це організована команда, де помітний почерк тренера, із яким ми перетиналися минулого сезону в Лізі чемпіонів, коли він очолював Бенфіку.

Гравці Фенербахче дуже сильні в індивідуальному плані, насамперед в атаці, та злагоджено діють на полі. Тому ми дуже ретельно готуємося до протистояння з турецькою командою.

Я провів у Фенербахче півроку та мало грав. Однак цей період залишив по собі приємні спогади, адже у Фенербахче палкі фани, які з самого малечку вболівають за свій рідний клуб. У цієї команди дуже сильна підтримка, яку ми відчуємо.

Вважаю, що жереб звів у цьому раунді кваліфікації дві найсильніші команди — Динамо та Фенербахче. Тому буде дуже складна гра. Але у нас є всі шанси пройти далі, адже ми дуже ретельно підходимо до цього протистояння".

Також гравець розповів про фізичний стан футболістів Динамо після збору у Швейцарії.

"Не можу сказати, що ми наразі готові на сто відсотків, однак уже підходимо до високого рівня фізичної готовності. В останній контрольній грі ми продемонстрували більш злагоджену взаємодію між собою. Ми переносимо на поле те, що відпрацьовуємо на тренуваннях, і з кожним днем набираємо форму.

Майбутня гра важлива для всіх українців. Ми побачили, що у нас сильна та єдина нація, яка зараз об'єднується на будь-якій ниві — будь то політика чи спорт. Ми одне ціле. Упевнений, що ми будемо перемагати на всіх фронтах — як на спортивному, так і на нашій українській землі", — сказав Караваєв.

Нагадаємо, поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів між Динамо та Фенербахче відбудеться 20 липня у польській Лодзі. Матч-відповідь пройде 27 липня в Стамбулі.