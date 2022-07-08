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-
12 липня
19:00
Лінкольн Ред Імпс
-
Шкупі
-
12 липня
19:00
Карабах
-
Лех
-
12 липня
19:00
Хіберніанс
-
Шемрок Роверс
-
12 липня
21:00
Клаксвік
-
Буде-Глімт
-
12 липня
21:00
Тирана
-
Ф91 Дюделанж
-
12 липня
21:00
Лінфілд
-
ТНС
-
12 липня
21:45
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-
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-
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-
Слован Братислава
-
13 липня
20:00
Ференцварош
-
Тобол
-
13 липня
21:00
ЧФР Клуж
-
Пюнік
-
13 липня
21:30

Вукоєвич: Динамо сильніше та мотивованіше Фенербахче

08 липня 2022

Огнен Вукоєвич, Getty Images

Фахівець розповів про майбутній матч у Лізі чемпіонів.

Помічник головного тренера київського Динамо Огнен Вукоєвич прокоментував майбутній поєдинок проти Фенербахче у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Ми виконали дуже багато роботи – як фізичної, так і тактичної, також багато працюємо з м’ячем. Збірники, які приєдналися до нас пізніше, також швидко перебудовуються. Вони мали нетривалий відпочинок, і зараз видно, що хлопці в хорошому стані.

Думаю, до першої гри проти Фенербахче вдастся підвести всіх до єдиної форми. На цю мить цей матч – найголовніший для нас. Дивимося суперника, аналізуємо та обов’язково добре підготуємося до майбутнього протистояння".

"Як каже Містер, зараз на нас чекає фінальний етап підготовки до майбутніх матчів. У нас попереду кілька товариських ігор, у яких можна буде награвати до автоматизму свої комбінації, чого вимагає Містер.

Фенербахче – хороша команда, дуже організована, чудово знаємо їхнього тренера, з яким раніше вже перетиналися, і розуміємо його ігрову філософію. Є індивідуально сильні гравці, але, думаю, Динамо все одно сильніше, мотивованіше та продемонструє красиву гру.

Сподіваюся, у Польщі прийде повний стадіон, і наші вболівальники забезпечать нам яскраву підтримку. Вдячний їм, що в такий нелегкий час вони продовжують бути з нами – загалом, як і завжди", — сказав Вукоєвич.

Нагадаємо, що маті між Динамо та Фенербахче будуть зіграні 20 липня у Лодзі та 27 липня у Стамбулі.

Источник: ФК Динамо (Бухарест)

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