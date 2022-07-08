Вукоєвич: Динамо сильніше та мотивованіше Фенербахче

Фахівець розповів про майбутній матч у Лізі чемпіонів.

Помічник головного тренера київського Динамо Огнен Вукоєвич прокоментував майбутній поєдинок проти Фенербахче у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів.

"Ми виконали дуже багато роботи – як фізичної, так і тактичної, також багато працюємо з м’ячем. Збірники, які приєдналися до нас пізніше, також швидко перебудовуються. Вони мали нетривалий відпочинок, і зараз видно, що хлопці в хорошому стані.

Думаю, до першої гри проти Фенербахче вдастся підвести всіх до єдиної форми. На цю мить цей матч – найголовніший для нас. Дивимося суперника, аналізуємо та обов’язково добре підготуємося до майбутнього протистояння".

"Як каже Містер, зараз на нас чекає фінальний етап підготовки до майбутніх матчів. У нас попереду кілька товариських ігор, у яких можна буде награвати до автоматизму свої комбінації, чого вимагає Містер.

Фенербахче – хороша команда, дуже організована, чудово знаємо їхнього тренера, з яким раніше вже перетиналися, і розуміємо його ігрову філософію. Є індивідуально сильні гравці, але, думаю, Динамо все одно сильніше, мотивованіше та продемонструє красиву гру.

Сподіваюся, у Польщі прийде повний стадіон, і наші вболівальники забезпечать нам яскраву підтримку. Вдячний їм, що в такий нелегкий час вони продовжують бути з нами – загалом, як і завжди", — сказав Вукоєвич.

Нагадаємо, що маті між Динамо та Фенербахче будуть зіграні 20 липня у Лодзі та 27 липня у Стамбулі.