Луческу: Якщо Путін припинить бомбардувати Україну, ми зіграємо з Фенербахче у Києві

Мірча Луческу поділився очікуваннями від матчу з Фенербахче.

Головний тренер київського Динамо Мірча Луческу прокоментував результати жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, за підсумками якого "біло-синім" належить зіграти проти турецького Фенербахче.

"Для київського Динамо участь у Лізі чемпіонів дуже важлива для підняття морального духу змучених війною українців. Ми хочемо показати, що життя продовжується і що ми не зупинили футбол, незважаючи на бомби. Люди були спустошені за останні чотири місяці. Тепер ми прагнемо змусити їх посміхатися завдяки футболу.

Це буде найскладніший матч для нас. Я не хотів би зустрічатися з Фенербахче на цій стадії турніру. Цей матч стане найважливішим матчем відбірного етапу.

Матч, найімовірніше, пройде у Польщі. Однак, якщо Путін припинить бомбардувати Україну, ми зіграємо у Києві. Мрію про те, щоб війна закінчилася, і ми знову грали на переповненому стадіоні", — наводить слова Луческу Sport Haber 7.

Раніше повідомлялося, що Динамо підтвердило, що Луческу перебуває в Україні.