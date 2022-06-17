Караваєв: Фенербахче був однією з найсильніших команд, які могли потрапити Динамо

17 червня 2022

Олександр Караваєв, ФК Динамо

Українець поділився своїми думками після жеребкування Ліги чемпіонів.

Захисник київського Динамо Олександр Караваєв прокоментував результати жеребкування другого відбіркового раунду Ліги чемпіонів, за підсумками якого "біло-синім" належить зіграти з турецьким Фенербахче.

"Фенербахче зараз на підйомі. Вони фінішували другим у чемпіонаті. Це топ-клуб Туреччини. Я вважаю, що Фенербахче був однією з найсильніших команд, які нам могли потрапити під час відбору.

Експерти оцінюють шанси команд, але у кваліфікаційних раундах може статися що завгодно. Пригадую сезон, коли Аякс дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів. Вони тоді починали з кваліфікації, і багато хто вважав їх за слабку команду, оскільки там було багато молодих гравців. Проте Аякс тоді показав результат і заявив себе на всю Європу.

Коли ми грали з ними благодійний матч та зіграли 1:1, то було приємно, що мене впізнали турецькі вболівальники на трибунах. Я не грав в основному складі, але на розминці мені аплодували. Минуло вже 4-5 років, а мене пам'ятають. Я відіграв там лише півроку. Уболівальники там дуже пристрасні. Матч у відповідь у Туреччині обіцяє бути дуже гарячим", - наводить слова Караваєва ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що Динамо вийшло з відпустки, а перші гравці вже пройшли медогляд.

Источник: Телеканал Футбол

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