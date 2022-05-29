Ширер: Помилка Александра-Арнольда призвела до поразки Ліверпуля

Легенда англійського футболу — про помилку захисника Ліверпуля у фіналі Ліги чемпіонів.

У фіналі цього розіграшу Ліги чемпіонів мадридський Реал здобув перемогу над Ліверпулем завдяки єдиному голу Вінісіуса Жуніора та став тріумфатором турніру.

Легендарний англійський нападник Алан Ширер висловився про позиційну помилку захисника мерсисайдців Трента Олександра-Арнольда, яка призвела до пропущеного фатального голу.

"Трент Александер-Арнольд проспав той момент. Він не усвідомлював, що Вінісіус Жуніор був за його спиною. Трент продемонстрував неймовірну пристрасть і бажання минулої ночі, часто перемагаючи у ситуаціях, які були 50 на 50.

Я ніколи б не подумав, що він може вигравати в таких ситуаціях. Він задав високу планку, однак, на жаль, все закінчилось тим, що його помилка призвела до поразки", — цитує слова Ширера Sportskeeda.

Нагадаємо, що дивитися відео голу та огляд матчу Ліверпуль — Реал Мадрид ви можете на Football.ua.