Касільяс — про Куртуа: Давно не бачив такого впевненого воротаря в фіналі Ліги чемпіонів

У фіналі цього розіграшу Ліги чемпіонів мадридський Реал здобув перемогу над Ліверпулем завдяки єдиному голу Вінісіуса Жуніора та став тріумфатором турніру.
Колишній голкіпер збірної Іспанії та Реала Ікер Касільяс похвалив нинішнього воротаря "вершкових" Тібо Куртуа за зразкову гру проти мерсисайдців.
"Я вже давно не бачив такого впевненого воротаря в фіналі Ліги чемпіонів", — написав Касільяс в своєму Twitter.
Нагадаємо, що дивитися відео голу та огляд матчу Ліверпуль — Реал Мадрид ви можете на Football.ua.