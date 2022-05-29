Касільяс — про Куртуа: Давно не бачив такого впевненого воротаря в фіналі Ліги чемпіонів

Легендарний іспанський голкіпер віддав належне воротареві Реалу за гру проти Ліверпуля.

У фіналі цього розіграшу Ліги чемпіонів мадридський Реал здобув перемогу над Ліверпулем завдяки єдиному голу Вінісіуса Жуніора та став тріумфатором турніру.

Колишній голкіпер збірної Іспанії та Реала Ікер Касільяс похвалив нинішнього воротаря "вершкових" Тібо Куртуа за зразкову гру проти мерсисайдців.

"Я вже давно не бачив такого впевненого воротаря в фіналі Ліги чемпіонів", — написав Касільяс в своєму Twitter.

Hacia tiempo que no recordaba un portero tan determinante en una final de la @ChampionsLeague @thibautcourtois 🔝 #APorLa14 — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 28, 2022

Нагадаємо, що дивитися відео голу та огляд матчу Ліверпуль — Реал Мадрид ви можете на Football.ua.