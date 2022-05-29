Камавінга: Це був неймовірний рік. В Реалі я виріс як гравець

Хавбек Реала висловився про перемогу у Лізі чемпіонів.

У фіналі цього розіграшу Ліги чемпіонів мадридський Реал здобув перемогу над Ліверпулем завдяки єдиному голу Вінісіуса Жуніора та став тріумфатором турніру.

19-річний центральний півзахисник "вершкових" Едуардо Камавінга поділився емоціями від перемоги у найпрестижнішому єврокубку.

"Це був неймовірний рік. Тут я виріс як гравець за цей час. Думаю, сьогодні я кращий футболіст, ніж був минулого літа. Перемога в Лізі чемпіонів? Важливо зберегти цей настрій. Це робота всієї команди. Шлях був дійсно неймовірним.

Я віддаю перевагу грі у якості "шістки", ближче до оборони. Але якщо тренер хоче використовувати мене в ролі "вісімки", то на цій позиції також віддаватимусь на максимум", — цитує слова Камавінги Marca.

Нагадаємо, що дивитися відео голу та огляд матчу Ліверпуль — Реал Мадрид ви можете на Football.ua.