Алаба — трофею Ліги чемпіонів: Як же я за тобою сумував

Захисник Реала поділився емоціями від перемоги у Лізі чемпіонів.

У фіналі цього розіграшу Ліги чемпіонів мадридський Реал здобув перемогу над Ліверпулем завдяки єдиному голу Вінісіуса Жуніора та став тріумфатором турніру.

Центральний захисник "вершкових" Давід Алаба, який до цього двічі вигравав ЛЧ у складі мюнхенської Баварії (у 2013 та 2020 роках), залишив коротке повідомлення у своїх соціальних мережах.

"Як же я за тобою сумував", - підкріпив таким повідомленням Алаба фотографію із трофеєм Ліги чемпіонів.

How I missed you! pic.twitter.com/w2fk9ShkvM — David Alaba (@David_Alaba) May 29, 2022

Нагадаємо, що дивитися відео голу та огляд матчу Ліверпуль — Реал Мадрид ви можете на Football.ua.