Флорентіно Перес: Сьогодні Мбаппе для мене не існує

Президент Реала прокоментував перемогу в Лізі чемпіонів.

Мадридський Реал здобув мінімальну перемогу над англійським Ліверпулем (1:0) у фінальному поєдинку Ліги чемпіонів УЄФА в Парижі.

Ліверпуль — Реал 0:1 Відео голу та огляд матчу

Президент "вершкових" Флорентіно Перес після завершення гри розповів про своє враження від побаченого на полі.

"Щороку ми посилюємо команду за допомогою трансферів, але станом на сьогодні нашу лінію атаки буде важко зробити ще кращою.

Але сьогодні для мене не існувало Мбаппе. Був тільки Реал, який учергове став чемпіоном Європи.

Я дуже задоволений виступом власної команди, а взагалі сезон вважаю дуже хорошим. Усе пройшло добре. Я тільки можу привітати ту єдність, яка існує між командою, уболівальниками та тренером.

Це вже мій шостий кубок чемпіонів на чолі Реалу. Черговий, але особливий трофей. Я щасливий, що нам вдалося створити команду, яка здатна здобувати перемогу на найвищому рівні.

Реал — це клуб для вболівальників та його членів, клуб із цінностями. Наше найбільше задоволення — розуміння, що всі щасливі від нашої гри. Анчелотті вправно керує групою з 25 абсолютно різних гравців. Він дуже добре справляється з цим", — заявив іспанський функціонер.

Нагадаємо, що звітна перемога стала чотирнадцятою в історії для мадридського клубу.