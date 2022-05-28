Брат Матіпа розкритикував організацію довкола стадіону

Екс-футболіст залишився незадоволеним організацією фіналу Ліги чемпіонів.

Матч Ліверпуль – Реал був затриманий на 36 хвилин через те, що фанати вчасно не потрапили на стадіон, а також проти них було застосовано сльозогінний газ.

Брату футболіста Ліверпуля Марвіну Матіпу довелося ховатися у найближчому ресторані через сльозогінний газ.

"Організація навколо стадіону та всередині нього негідна фіналу ЛЧ. Використання сльозогінного газу в місцях, де є діти та вболівальники, небезпечне", – приводить слова Марвіна Матіпа журналіст Флоріан Плеттенберг.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом почався з затримкою. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.