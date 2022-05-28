Лінекер: Не впевнений, що захід можна організувати гірше

Матч Ліверпуль – Реал був затриманий на 36 хвилин через те, що фанати вчасно не потрапили на стадіон, а також проти них було застосовано сльозогінний газ.
Цю ситуацію прокоментував Гаррі Лінекер.
"На стадіон неможливо потрапити. Це виглядає небезпечно. Повний хаос.
Я не впевнений, що захід можна організувати ще гірше, навіть якщо постаратися. Повна плутанина, до того ж небезпечна", — написав Лінекер у своєму Twitter.
Нагадаємо, що слідкувати за перебігом матчу Ліверпуль – Реал ви можете завдяки текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.