Лінекер: Не впевнений, що захід можна організувати гірше

Колишній нападник збірної Англії прокоментував події навколо стадіону.

Матч Ліверпуль – Реал був затриманий на 36 хвилин через те, що фанати вчасно не потрапили на стадіон, а також проти них було застосовано сльозогінний газ.

Цю ситуацію прокоментував Гаррі Лінекер.

"На стадіон неможливо потрапити. Це виглядає небезпечно. Повний хаос.

Я не впевнений, що захід можна організувати ще гірше, навіть якщо постаратися. Повна плутанина, до того ж небезпечна", — написав Лінекер у своєму Twitter.

Нагадаємо, що слідкувати за перебігом матчу Ліверпуль – Реал ви можете завдяки текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.