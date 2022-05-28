Джеррард: Клопп збудував таку команду, яка може битися з будь-ким у світі

Тренер Астон Вілли висловився перед фіналом Ліги чемпіонів.

У рамках фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться протистояння між Ліверпулем та мадридським Реалом, яке пройде на паризькому стадіоні Стад де Франс.

Колишній півзахисник "червоних" Стівен Джеррард високо оцінив роботу Юргена Клоппа.

"Юрген Клопп був настільки спокійний [коли ми спілкувалися з ним цього тижня]. Думаю, нинішньому складу він довіряє повною мірою. Декілька фіналів на шляху до сьогоднішнього він програв, але виніс із цього урок.

Він збудував таку команду, яка може битися з будь-ким у світі", — наводить слова Джеррарда офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом відбудеться у суботу, 28 травня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.