Роналдіньо: Дуже подобається гра цьогорічного Ліверпуля

Бразилець дав коментар перед фіналом Ліги чемпіонів.

У рамках фіналу поточного розіграшу Ліги чемпіонів відбудеться протистояння між Ліверпулем та мадридським Реалом, яке пройде на паризькому стадіоні Стад де Франс.

Роналдіньо висловився перед матчем, відзначивши талант Юргена Клоппа, а також розповів про симпатію до Ліверпуля.

"Юрген Клопп – чудовий тренер. У себе в команді він дає самовиражатися, і мені дуже хотілося б знайти можливість пограти під його керівництвом.

Мені дуже подобається спостерігати за грою цьогорічного складу Ліверпуля", — наводить слова бразильця офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом відбудеться у суботу, 28 травня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.