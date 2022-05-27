Робертсон: Сподіваюсь, що перемогу у фіналі Ліги чемпіонів святкуватимемо ми

27 травня 2022

Ендрю Робертсон. Getty Images

Футболіст поділився думками перед матчем проти Реала.

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон прокоментував майбутній фінальний матч Ліги чемпіонів проти Реала.

"Ми виправилися за поразку у 2018 році в Києві, вигравши Лігу чемпіонів через рік. Той матч для нас уже далеко у минулому. 

Звичайно, нам протистоїть Реал, але ми просто хочемо здобути перемогу. Сподіваюся, завтра святкуватимемо ми.

Ми пройшли через багато чого. У нас були травми та проблеми, але зараз хлопці готові та сповнені впевненості. 

Ми хочемо закінчити сезон на високій ноті, але і Реал – теж. Вони провели фантастичний сезон, вони мали неймовірні матчі в Лізі чемпіонів. Дивитись було одне задоволення", — сказав Робертсон.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів сезону-2021/22 пройде 28 травня о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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