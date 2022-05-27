Робертсон: Сподіваюсь, що перемогу у фіналі Ліги чемпіонів святкуватимемо ми

Футболіст поділився думками перед матчем проти Реала.

Захисник Ліверпуля Ендрю Робертсон прокоментував майбутній фінальний матч Ліги чемпіонів проти Реала.

"Ми виправилися за поразку у 2018 році в Києві, вигравши Лігу чемпіонів через рік. Той матч для нас уже далеко у минулому.

Звичайно, нам протистоїть Реал, але ми просто хочемо здобути перемогу. Сподіваюся, завтра святкуватимемо ми.

Ми пройшли через багато чого. У нас були травми та проблеми, але зараз хлопці готові та сповнені впевненості.

Ми хочемо закінчити сезон на високій ноті, але і Реал – теж. Вони провели фантастичний сезон, вони мали неймовірні матчі в Лізі чемпіонів. Дивитись було одне задоволення", — сказав Робертсон.

Нагадаємо, що фінал Ліги чемпіонів сезону-2021/22 пройде 28 травня о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.