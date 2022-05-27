Бензема: Рекорди будуть завжди, але вони існують для того, щоб їх бити

27 травня 2022

Карім Бензема. Getty Images

Кращий бомбардир Реала висловився перед грою проти Ліверпуля.

Нападник мадридського Реала Карім Бензема перед фіналом Ліги чемпіонів проти Ліверпуля поспілкувався з пресою.

"Так, є можливість побити рекорд Кріштіану Роналду за голами за один розіграш Ліги чемпіонів. Рекорди будуть завжди, але вони існують для того, щоб їх бити. 

Для мене ж найголовніше – викладатися по максимуму на полі та допомагати своїй команді перемагати. Якщо виходить забити чи віддати гольовий пас – це дуже важливо. Але перемоги завжди будуть у пріоритеті".

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"Особисто для мене Карло Анчелотті є одним із найкращих тренерів світу, і мені дуже подобається працювати під його керівництвом. Він допомагає мені повірити у себе. Знає, як розмовляти з гравцями та мотивувати їх. У нас чудові стосунки", — сказав Бензема.

Нагадаємо, що Реал зіграє у фіналі Ліги чемпіонів проти Ліверпуля. Матч пройде 28 травня у Франції, на арені Стад де Франс. Почнеться він о 22:00. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція гри.

Источник: Официальный сайт УЕФА

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