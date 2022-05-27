Клопп: Реал — фаворит, але проти нас теж важко грати

Наставник Ліверпулю висловився напередодні вирішального матчу Ліги чемпіонів.

В фінальному матчі Ліги чемпіонів зустрінуться мадридський Реал та Ліверпуль.

Головний тренер "червоних" Юрген Клопп поділився думками напередодні зустрічі.

"Ми підходимо до матчу у потрібному настрої. Реал — найуспішніший клуб Ліги чемпіонів, їх тренер вигравав цей турнір тричі. Досвід — це та річ, яку не купиш ані за які гроші. Ми такого досвіду не маємо, але зробимо все для перемоги.

Ключові протистояння фіналу Ліги чемпіонів між Ліверпулем та Реалом

Я пам'ятаю той фінал у Києві — ми були не в найкращому стані, до того ж Салах отримав прикру травму. Нам потрібно змінити історію, але завтра ми будемо грати не тількі заради того, щоб відповісти на ту поразку.

В складі все добре, Фабіньо та Тіаго тренувались у загальній групі та зможуть нам допомогти в цьому матчі. Мане зараз знаходиться у своїй найкращій за всю кар'єру формі. Його відхід? Ми не думаємо про це, адже команда повністю сконцентрована на фіналі.

Я дійсно пишаюсь тим, що ми зіграємо у цьому матчі. Реал — фаворит, адже вони набагато досвідченіші. Тим не менш, з нами теж вкрай нелегко грати, ми дуже зросли за ці три роки", — наводить слова фахівця Джанлука Ді Марціо.

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між Ліверпулем та мадридським Реалом відбудеться у суботу, 28 травня, о 22:00. Стежити за ключовими подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.